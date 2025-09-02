xs
“แจ็คสัน หวัง” นำทัพ UNDER THE CASTLE บุกไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พร้อมเปิดบ้านผีสิงแห่งโลกแฟนตาซีเสมือนจริงสุดล้ำและความพิเศษเฉพาะที่ไทยเท่านั้น เตรียมพบกับอีเวนต์สุดพิเศษจาก TEAM WANG design ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน กับการผสมผสานแฟชั่นเข้ากับความหลอนที่แฝงความน่ารักในธีมปราสาทสุดแฟนตาซี ด้วยการยก “UNDER THE CASTLE” (UTC) ผลงานวัฒนธรรมต้นฉบับแนวอินเมอร์ซีฟ ที่ร่วมสร้างสรรค์โดยศิลปินระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) และ “เฮนรี่ จาง” (Henry Cheung) มาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 7 ตุลาคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้างดังกลางกรุง EMSPHERE กรุงเทพมหานคร


โดยพื้นที่จัดแสดงจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นเวทีแฟนตาซีสุดล้ำ พาผู้ชมข้ามพรมแดนระหว่างความจริงและจินตนาการ ถ่ายทอดประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟสุดแปลกใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในไทยมาก่อนและออกแบบมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ
ผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ “บ้านผีสิงเสมือนจริง” พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของ Pumpkie (ผีฟักทอง) และ Spookie (ภูตผี) 2 คาแร็กเตอร์หลักของงาน ที่ทุกมุมเต็มไปด้วยเรื่องราวไม่ซ้ำกัน นี่ไม่ใช่แค่บ้านผีสิงธรรมดา แต่คือการผจญภัยแบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือการ์ตูน UNDER THE CASTLE ให้คุณได้สัมผัสจักรวาลแฟนตาซีอย่างเต็มรูปแบบ ร่วมไขปริศนา เดินผ่านเส้นทางลึกลับ และค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในโลกเหนือจินตนาการแห่งนี้ ทุกบัตรเข้าชมมาพร้อมกับหนังสือการ์ตูนลิมิเต็ดเอดิชัน เพื่อให้คุณเก็บความทรงจำและย้อนกลับไปสัมผัสความมหัศจรรย์ครั้งแล้วครั้งเล่า

สัมผัสบรรยากาศสุดมหัศจรรย์ “ป๊อปอัพ × วัฒนธรรมตลาดไทย” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตลาดกลางคืนสุดมีชีวิตชีวาของไทย UTC จะเนรมิตตลาดและพื้นที่ป๊อปอัพแบบอิมเมอร์ซีฟ ที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับและกลิ่นหอมชวนหลงใหล


พิเศษสุดกับ “กิจกรรมเซอร์ไพรส์ทุกวันศุกร์” (จำกัดจำนวน) ที่นอกจากการจัดแสดงหลักแล้ว UTC ยังจะจัดงานปาร์ตี้พิเศษทุกวันศุกร์ ณ Tribe ชั้น 5 EMSPHERE ในบรรยากาศแสงไฟระยิบระยับและงานเลี้ยงสุดมหัศจรรย์ ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสเมนูพิเศษ Pumpkie & Spookie ที่ผสมผสานเรื่องราวและรสชาติอย่างลงตัว

โดยบัตร Early Bird จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ผ่านทาง Ticketmelon : www.ticketmelon.com/underthecastle/UTCBKK ราคาบัตรเข้าชมงาน Early Bird : 690 บาท , บัตรทั่วไป : 790 บาท , บัตรคู่ (2 ท่าน) : 1,500 บาท , บัตรกลุ่ม (4 คนขึ้นไป) : 710 บาท / ท่าน

สำหรับ UNDER THE CASTLE (UTC) นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวธรรมดา แต่คือจักรวาลแฟนตาซีต้นกำเนิดจากโลกตะวันออก โดยมีสองตัวละครหลัก “Pumpkie” และ “Spookie” เพื่อนซี้สุดน่ารักที่อาศัยอยู่ในปราสาทเงามืด คอยปกป้องความลับที่เชื่อมโยงโลกแห่งความจริงเข้ากับจินตนาการ นับตั้งแต่ถือกำเนิดในรูปแบบคอมิกส์ UTC ได้พัฒนาสู่ประสบการณ์แบบอินเมอร์ซีฟเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงศิลปะ นิทรรศการเชิงโต้ตอบ ไปจนถึงการผจญภัยสุดหลอนขนาดใหญ่ในเมืองต่างๆ อย่างที่เซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์


แต่ละบทของ UTC ไม่เพียงชวนให้ผู้ชมรับชมเรื่องราวเท่านั้น แต่ยังเชื้อเชิญให้ก้าวเข้าสู่โลกแฟนตาซีนั้น และสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง โดยในปี 2025 Pumpkie และ Spookie จะพาผู้ชมเข้าสู่โลกแฟนตาซีของพวกเขาที่กรุงเทพฯ เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เข้าชมได้ค้นพบความลับ พบปะตัวละคร และสัมผัสจักรวาลที่จินตนาการมีชีวิตขึ้นจริง





