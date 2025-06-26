MPMG MUSIC FESTIVAL VISION BANGKOK 2025

MPMG MUSIC's Global Label Festival VISION
หลังจากประสบความสำเร็จอย่างดีเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ VISION 'BANGKOK' ก็กลับมาอีกครั้ง
เทศกาลสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเกิดจากการพบกันของศิลปินจากประเทศไทยและเกาหลีใต้
ปีนี้จะมีเวทีใหม่ ๆ แบบไหนรอเราอยู่ โปรดติดตามกันด้วยนะคะ
VISION BANGKOK 2025 𝟭𝘀𝘁 𝗟𝗜𝗡𝗘𝗨𝗣
#LANDOKMAI @landokmaiband
#SORAN @band_soran
#TOUCHED @touched_official
🎫 บัตร Early Bird
วันเปิดจำหน่าย :
2 ก.ค. (พุธ) 11:00 น. - 15 ก.ค. (อังคาร) 23:59 น.
(มีจำนวนจำกัด อาจปิดการขายก่อนกำหนด)
ราคาบัตร : 999 บาท
ช่องทางจำหน่ายบัตร : Ticketmelon
🇹🇭 กำหนดการสำคัญ
7/02 (พุธ) เปิดจำหน่ายบัตร Early Bird รอบแรก
7/09 (พุธ) เปิดเผยไลน์อัพชุดที่สอง
7/16 (พุธ) เปิดจำหน่ายบัตร Early Bird รอบที่สอง
7/23 (พุธ) เปิดเผยไลน์อัพสุดท้าย
7/30 (พุธ) เปิดจำหน่ายบัตรทั่วไป
9/13 (เสาร์) VISION BANGKOK🇹🇭
𝗔𝗻𝗱 𝗺𝗼𝗿𝗲...
โปรดติดตามกันต่อไป
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MPMG MUSIC의 글로벌 레이블 페스티벌 VISION.
작년에 이어 올해도 VISION 'BANGKOK'으로 돌아왔습니다.
태국과 한국 아티스트들의 만남으로 이루어질 대체 불가 페스티벌.
올해는 어떤 새로운 무대를 만날 수 있을지 기대해 주세요.
VISION BANGKOK 2025 1차 라인업을 공개합니다.
#소란 @band_soran
#터치드 @touched_official
#LANDOKMAI @landokmaiband
🎫 얼리버드 티켓
오픈 일시 : 7/02(Wed) 11AM - 7/15(Tue) 11:59PM
(한정 수량으로 조기 마감될 수 있습니다.)
티켓 가격 : 999 바트
티켓 사이트 : 티켓멜론
www.ticketmelon.com
🇹🇭 주요 일정
7/02(Wed) 얼리버드 티켓 오픈
7/09(Wed) 2차 라인업 오픈
7/16(Wed) 2차 얼리버드 티켓 오픈
7/23(Wed) 최종 라인업 오픈
7/30(Wed) 일반 티켓 오픈
9/13(Sat) VISION BANGKOK🇹🇭
𝗔𝗻𝗱 𝗺𝗼𝗿𝗲...
태국 패키지 상품을 비롯한 다양한 컨텐츠들이
곧 공개될 예정이니 계속 주목해 주세요.
#MPMGMUSICFESTIVAL #VISIONBANGKOK
#วิชั่นแบงคอก #VISIONBANGKOK2025
#Whattheduckmusic #smallroommusic
#VIJICORP