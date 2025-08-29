“มาม่า presents In the Mood Music Festival 2025” เทศกาลมู้ดดี ประจำปี 2025! กับคอนเซปต์ “TWO-GETHER” ที่จับคู่ศิลปิน มาสร้างโชว์ครั้งประวัติศาสตร์

ได้เวลานับถอยหลังเตรียมสัมผัสบรรยากาศปลายปีสุดแสนอบอุ่น ในเทศกาลดนตรี มู้ดดี้ประจำปี 2025 กับงาน “มาม่า presents In the Mood Music Festival 2025” ที่กลับมาสร้างความสุขอีกครั้งกับบรรยากาศเย็นสบายสไตล์ Backyard Party อบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งความคิดถึง และท่วงทำนองที่พร้อมเติมเต็มหัวใจ แถมปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งด้วยคอนเซ็ปต์ “TWO-GETHER” การรวมพลังของ 2 ศิลปิน หรือ 2 วง มาสร้างโชว์สุดพิเศษปลายปีร่วมกันในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อมถ่ายทอดอย่างเต็มอิ่มบนเวทีเดียว กับศิลปินในตำนานที่ทุกคนต้องชอบจับคู่กันทำโชว์สุดพิเศษเฉพาะคอนเสิร์ต In The Mood มา Get in the groove Get in the mood และ Get Two-Gather ไปด้วยกัน ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเอง พร้อมมอบประสบการณ์ดนตรีที่ทั้งน่าประทับใจและน่าจดจำ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ Treasure Hill Golf Club ชลบุรี
ล่าสุด “Bassline” ผู้จัดงาน “มาม่า presents In the Mood Music Festival” ประกาศไลน์อัปแรกอย่างยิ่งใหญ่ กับศิลปิน 3 คู่ และ 1 แขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่จะมาร่วมแสดงในงานครั้งนี้ ซึ่งแต่ละคู่ล้วนเป็นการจับมือที่น่าจับตาและเป็นที่สนใจจากแฟนเพลงในหลากหลายแนว ได้แก่ คู่แรก “Nop Ponchamni x Lipta” การโคจรมาพบกันของตำนานเพลงซึ้งทางอารมณ์กับคู่ดูโอ้อารมณ์ดีขวัญใจทุกเจเนอเรชัน บทเพลงที่เคยอยู่ในความทรงจำจะถูกนำมาร้องใหม่ ให้คุณได้สัมผัสทั้งความโรแมนติกที่อบอุ่น และเสน่ห์ที่ชวนยิ้ม จนต้องมีน้ำตาแห่งความสุขอย่างแน่นอน ซึ่งการขึ้นโชว์ด้วยกันครั้งนี้ เป็นการผสมผสานบทเพลงอันทรงพลังที่สามารถดึงดูดคนฟัง พร้อมกับโชว์ที่ทั้งโรแมนติก มีเสน่ห์ และตอกย้ำความทรงจำดี ๆ ที่จะมาขยี้อารมณ์แฟน ๆ ได้อย่างแน่นอน
ต่อด้วย “Burin x Atom” ศิษย์พี่ศิษย์น้องเจ้าของสไตล์กรู๊ฟอาร์แอนด์บี เสียงละมุน และอารมณ์อบอุ่น "กรู๊ฟ" ไม่ใช่แค่จังหวะ แต่คืออารมณ์ที่ทั้งคู่จะมาสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นครั้งแรกบนเวทีนี้ สองศิษย์พี่ศิษย์น้องผู้เป็นเจ้าของเสียงร้องนุ่มละมุนและสไตล์ดนตรีที่มีเสน่ห์ จะมารวมพลังกันถ่ายทอดบทเพลงที่เต็มไปด้วยบีตและจังหวะที่ลงตัว ทำให้ทุกโสตประสาทของคุณได้อิ่มเอมไปกับโชว์ที่อบอุ่นและพิเศษกว่าทุกครั้ง พร้อมมอบโชว์สุดพิเศษที่ผสมผสานความเป็นกรู๊ฟ เสียงร้องโดนใจ บวกกับดนตรีที่ชวนเคลิ้ม เต็มไปด้วยบีตและจังหวะที่ลงตัว จนแฟนต้องหลงใหลไปกับเวทีที่พิเศษกว่าทุกครั้ง และ “No One Else x Zom Marie”สองศิลปินอินดี้ป็อปที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในวงการเพลงไทย จะมาสร้างโชว์ที่เต็มไปด้วยพลังและอารมณ์ร่วม ที่ทั้งสองศิลปินสามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงได้อย่างลึกซึ้งและตรงถึงหัวใจแฟนเพลง และอีกหนึ่งคู่พิเศษ จากสายเลือดสู่เวทีเดียวกัน Jaonaay x Jaokhun พร้อมใจกันมาสร้างโมเมนต์สุดพิเศษที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ นี่คือครั้งแรกที่สองพี่น้องจะมอบโชว์คู่ให้แฟน ๆ ได้สัมผัส ทั้งความอบอุ่น ความเท่ และความเซอร์ไพรส์ที่รออยู่บนเวที
โอกาสเดียวที่คุณจะได้ฟังเพลงเวอร์ชั่นพิเศษและสัมผัสการแสดงสดที่จับใจอย่างที่สุด จนคุณต้องรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือการสื่อสารทางดนตรีที่ตรงถึงใจที่สุดแห่งปี! คอนเสิร์ตครั้งนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษสำหรับแฟนเพลงที่จะได้สัมผัสกับเพลงเวอร์ชั่นพิเศษและการแสดงสดที่น่าประทับใจแห่งปี
ความพิเศษ ความคุ้ม ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! เพราะยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ อีก 1 ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างความสนุกและความประทับใจให้กับแฟนเพลง คือ “Groove Riders” เจ้าพ่อดิสโก้โซลของเมืองไทย ผู้บุกเบิกซาวน์ดิสโก้ป็อปให้กลับมาฮิตอีกครั้ง ด้วยเพลงดังมากมาย ถือเป็นโอกาสพิเศษสุด ๆ ที่แฟนเพลงรอคอย หลังจากห่างหายจากการรวมตัวกันมาหลายปี Groove Rider เพิ่งกลับมารวมตัวสร้างตำนานในคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมา และ In The Mood จะเป็น Festival เดียวที่วงในตำนานอย่าง Groove Rider จะได้มาขึ้นเวทีโชว์อีกครั้งเพียงทีเดียว! พร้อมพลังการแสดงสดที่ทั้งสนุกและเปี่ยมเสน่ห์ จนอดใจลุกขึ้นมาเต้นไม่ได้
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของไลน์อัปแรกเท่านั้น! ที่ทาง Bassline จัดให้ เพราะยังมีศิลปินในตำนานที่จะมาสร้างโชว์สุดพิเศษปลายปีอีกหลายวงและหลายท่านที่จะมารอเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกเพียบ! เติมเต็มความมู้ดดีแบบต่อเนื่องอีกเพียบ ในงาน ม่ามา presents In the Mood Music Festival 2025 เตรียมตัวให้พร้อม แล้วกดบัตร Early Bird ในราคาสุดพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1-5 กันยายน 2568 นี้โดยบัตร GA ราคา 2,300 บาท จากราคาเต็ม 2,500 บาท และบัตร VIP ราคา 3,700 บาท จากราคาเต็ม 4,000 (บัตร VIP ทุกที่นั่งจะได้รับเก้าอี้แคมป์ปิ้ง ลายพิเศษ Limited Edition และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อบัตรได้ทาง Ticket Melon https://www.ticketmelon.com/in-the-mood-music-festival/inthemood2025/ และ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและ Line Up ศิลปินเพิ่มเติมของงานได้ที่ https://www.facebook.com/InTheMoodMusicFestival
#InTheMood2025 #InTheMoodTwogether