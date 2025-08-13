มาราธอนสมชื่อ! ‘GFEST MARATHON CONCERT 2025’ สร้างปรากฏการณ์ความมัน 2 วัน 16 ชั่วโมงเต็ม กับ 16 ศิลปินสุดฮิต จัดเต็มทุกโชว์แบบไม่มีพัก"

จบลงอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่สมการรอคอยสำหรับ The Concert Application presents GFEST MARATHON CONCERT 2025 เทศกาลคอนเสิร์ตในฮอลล์ที่ดีที่สุด โดยทีมผู้จัดมืออาชีพ GFEST ภายใต้ GMM SHOW ที่ทุ่มพลังสร้างสรรค์ตลอด 2 วันเต็ม เพื่อมอบประสบการณ์ทางดนตรีแบบมาราธอนกว่า 16 ชั่วโมง 16 ศิลปินสุดฮิต กับ 16 โชว์ดีไซน์ใหม่ เล่นต่อเนื่องแบบไม่มีพัก ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ทางดนตรีที่แตกต่างและน่าประทับใจที่สุด
สิ่งที่ทำให้งานนี้แตกต่างและน่าจดจำ คือการที่ทุกโชว์ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ Concept ที่ชัดเจน, Visual ที่สะกดทุกสายตา, ไปจนถึง Lighting Design ที่สร้างบรรยากาศเฉพาะตัวให้แต่ละศิลปิน เปลี่ยนเวทีเดียวกันให้กลายเป็น 16 คอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนกันเลยตลอดทั้ง 2 วัน
บรรยากาศหน้างานตลอดทั้ง 2 วันเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่าย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้และได้รับความนิยมอย่างล้นหลามคือจุดถ่ายรูปสุดฮิตที่แฟนๆ ต่างแห่กันเข้าคิวถ่ายคงหนีไม่พ้น backdrop ขนาดใหญ่ที่เป็นรูป 16 ศิลปิน ซึ่งทำให้แฟนๆ สามารถเก็บภาพความประทับใจก่อนเข้าสู่ความมันในฮอลล์ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้บรรยากาศโดยรวมดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสีสัน
สำหรับวันแรก "SUNNY DAY" กับความสดใสที่เติมเต็มพลังบวก เริ่มด้วยศิลปินหนุ่มหล่อสุดฮอต PUN ขนเพลงฮิตมาฝากแฟนๆ สร้างความประทับใจด้วยท่วงทำนองและเสียงร้องที่โดดเด่น ตามด้วยความสนุกจากวง TATTOO COLOUR ที่มาพร้อมเพลงฮิตติดหู ก่อนส่งไม้ต่อให้กับ POLYCAT เจ้าของเพลงที่มีเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์จนทำให้ผู้ชมอินกันแบบครบทุกอารมณ์ และโชว์ที่เต็มไปด้วยสีสันจาก TILLY BIRDS ที่ลงมาร้องเพลงคิดแต่ไม่ถึง เวอร์ชั่นอะคูสติกด้านล่างแบบใกล้ชิด มาถึง LIPTA คู่ดูโอ้ คัตโตะ และ แทน ปล่อยความสนุกด้วยลีลาการแสดงสดเรียกว่ามันหยดทุกเม็ด ต่อกันด้วยนักร้องหนุ่มหล่อเสียงดี BILLKIN ออกมาเรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นกันทั้งฮอลล์ เขย่าเวทีด้วยเพลงฮิตสุดฟิน ตามด้วย ONLY MONDAY กับเพลงฮิตที่ร้องตามกันได้ทั้งฮอลล์ ปิดท้ายด้วย JEFF SATUR ที่ทำให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกับเสียงเพลงและความอบอุ่นสมการรอคอย
เริ่มต้นวันที่สอง "THUNDER DAY" ที่ปลุกเร้าทุกความรู้สึก ความร้อนแรงและความดุดันเริ่มคุกรุ่นตั้งแต่โชว์แรกจาก SWEET MULLET ที่เดือดตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้าย ตามด้วย JOEY PHUWASIT ศิลปินหนุ่มเลือดอีสาน ได้มอบความสนุกแบบม่วนจอยกันทั้งฮอลล์ พร้อมสร้างเซอร์ไพร์สด้วยการชวน เล็ก รัชเมศฐ์ มาร่วมร้องในเพลงโลกทั้งใบ ก่อนจะถึงคิวของตำนานร็อกวง BIG ASS ที่เปิดตัวสุดเท่จัดเต็มเพลงฮิตสุดเดือดตลอดทั้งโชว์ ต่อด้วย BANK PREETI ที่เปิดตัวอย่างเท่ด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาบนเวที พร้อมเสิร์ฟเซ็ตเพลงฮิตแบบแน่นๆ ทำให้แฟนเพลงร้องตามกันได้แทบทุกเพลง ก่อนที่ SLOT MACHINE วงร็อกแถวหน้าของเมืองไทย ออกมาเพิ่มดีกรีความเดือดให้ตะโกนร้องตามกับแบบสุดเสียง และแสดงสัญลักษณ์มือสามเหลี่ยมพร้อมกันทั่วฮอลล์ จากนั้นเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นทั้งฮอลล์กับ THREE MAN DOWN ได้ขนเพลงฮิตมาให้แฟน ๆ อินตามไปตลอดทั้งโชว์ และพิเศษกับเพลงรัก และเพลงข้างกัน ที่ อีฟ Whateve คอรัสสาวคนเก่งมาร่วมร้องเพลงกับ กิต ในเพลงนี้ด้วยกัน ก่อนจะถึงช่วงที่ กิต เดินลงจากเวทีมาร้องเพลงทางออก บนมินิสเตจท่ามกลางแฟนๆ ต่อด้วยโชว์ของ TAITOSMITHที่มาระเบิดความมันแบบสุด ๆ ปลุกพลังแฟนเพลงให้ร่วมร้องและเต้นไปพร้อมกันสร้างประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง ปิดท้ายด้วยวง BODYSLAM ขวัญใจชาวร็อคที่จัดเต็มทุกความประทับใจ เสิร์ฟความสุขให้กับแฟนเพลงแบบรัว ๆ จนเต็มอิ่ม ถือเป็นการปิดฉากเทศกาลคอนเสิร์ตในฮอลล์ที่ดีที่สุดไปด้วยความมันและความทรงจำสุดประทับใจ
ทั้งหมดนี้คือภาพความสำเร็จของ The Concert Application presents GFEST MARATHON CONCERT 2025 ที่ตอกย้ำความตั้งใจของทีมผู้จัด GFEST ในการมอบประสบการณ์ทางดนตรีที่ดีที่สุดให้แฟนๆ และสำหรับใครที่พลาดความสนุกแบบมาราธอนครั้งนี้ไป ไม่ต้องเสียใจ เพราะงานดีๆ แบบนี้จะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนในปี 2026 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลคอนเสิร์ตในฮอลล์แบบมาราธอนครั้งหน้าได้เลย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB / IG / X / TikTok: gfestTH