KANGDANIEL (คังแดเนียล) เตรียมจัดแฟนมีตเดี่ยวเอ็กซ์คลูซีฟ FLOWD ชาวไทย เตรียมฟิน 12 ต.ค.นี้

KANGDANIEL (คังแดเนียล) เตรียมจัดแฟนมีตติ้งบินลัดฟ้ามาแจกความสนุกและความฟินให้แฟนๆ ชาวไทยอีกครั้ง พร้อมเตรียมโชว์สุดพิเศษและของขวัญเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ FLOWD ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) ในงาน “2025 KANGDANIEL FANMEETING IN BANGKOK” การันตีความฟินโดยผู้จัด HIMAWANA MUSIC ล็อคคิวไว้ได้เลยใน วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM รอบเดียวเท่านั้น
“FLOWD ชาวไทย” เตรียมกดบัตรพร้อมกับเบเนฟิตสุดฟินที่เตรียมเอาไว้ให้ ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 ผ่านทาง www.ticketmelon.com
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง : Himawana Music
FACTBOOK : https://www.facebook.com/Himawana.music
IG : https://www.instagram.com/HIMAWANA.MUSIC?IGSH=MWH2MM04BXMZZDY3DW%3D%3D
X : https://x.com/HMWNofficial?s=06