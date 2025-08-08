ชาว LUVITY ไทยเตรียมตัวให้พร้อม หนุ่ม ๆ "CRAVITY" บินลัดฟ้าจัดงาน 2025 CRAVITY FAN CONCERT [Dare to Crave] in BANGKOK

หนุ่มๆ "CRAVITY" บินลัดฟ้ามาหาชาว LUVITY ไทย จะมาสร้างความทรงจำสุดประทับใจ ในงาน 2025 CRAVITY FAN CONCERT [Dare to Crave] in BANGKOK ในอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ณ MCC Hall, The Mall Lifestore งามวงศ์วาน
หลังจากหนุ่มๆ "CRAVITY" ห่างหายจากชาว LUVITY ไทย ถึง 3 ปี ถึงเวลาสิ้นสุดการรอคอยของทุกๆคน หนุ่มๆ "CRAVITY" บินลัดฟ้ามาหาถึงที่อีกครั้ง ต้องบอกเลยว่างานนี้เป็นแฟนคอนที่แสนพิเศษอย่างแน่นอน เพื่อชาว LUVITY ไทย โดยเฉพาะ เพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟนคอน หรือ คอนเสิร์ต ชาว LUVITY ไทย จะได้ใกล้ชิดและสัมผัสถึงเสน่ห์ของ "CRAVITY" ที่ทำให้หลงใหล เตรียมขนเพลงฮิตมากมาย พร้อมการแสดงที่แสนจะร้อนแรง ยิ่งไปกว่านั้น มาร่วมสร้างความทรงจำสุดประทับใจที่ล้นปริ่มสุดๆ ไปกับพวกเขาแบบไม่มีวันลืม
เตรียมวอร์มนิ้วของทุกคนให้พร้อม เติมเน็ตให้เต็มสปีด แล้วมาเจอกับหนุ่มๆ "CRAVITY" ในอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ณ MCC Hall, The Mall Lifestore งามวงศ์วาน เปิดจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 12:00 น. ทาง http://ticketmelon.com และเวลา 15:00 น. ทาง http://trip.com บัตรราคา 6,200 / 4,200 / 2,500 บาท
ล็อคคิวของทุกคนให้ดี แล้วไปสนุก สุดมันส์ ใกล้ชิดแบบสุดๆ ในงานแฟนคอนครั้งนี้ ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด !!!
#CRAVITY #크래비티 #DaretoCrave #CRAVITYFANCONinBKK #CRAVITYDaretoCraveinBKK