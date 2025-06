สบตาแมตช์ที่หนึ่ง! “อี โดฮยอน” ส่งคลิปฯยิ้มหวาน ชวนเจอกันวันที่ 19 ก.ค. นี้ กับแฟนมีตติ้งแรก! ในประเทศไทย

พี่พระเอกทักครับ! 💬 แฟนมีตติ้งที่ดีคืองานมีตติ้งที่มีพี่โดฮยอน ไปกันค่ะ พี่เค้ามาชวนไปงานขนาดนี้ อย่าปล่อยให้พี่พระเอกของเรารอเก้อนะคะ ❤️



2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] in BANGKOK

🗓 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2025 เวลา 18:00 น

📍เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์… pic.twitter.com/VYPmNXPtCz— GRAND STAR CONNEXT (@GrandStarCon) June 13, 2025