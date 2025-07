“Monomax” เปิดแคมเปญ “CHEER TO THE MAX TRIP : VOL.1” ลุ้น!!! บินดูบอลแดงเดือด ประเทศอังกฤษ

Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล เดินหน้ามอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับแฟนฟุตบอล กับกิจกรรมพิเศษ “CHEER TO THE MAX TRIP : VOL.1” สำหรับผู้ที่สมัครแพ็กเกจ Monomax Standard เท่านั้น!!! โดยการลุ้นรับสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ แบบชิดติดขอบสนาม ในแมตช์สุดยิ่งใหญ่ ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ณ สนามแอนฟิลด์ เมือง ลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้!!!!สำหรับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมลุ้นเป็นผู้โชคดีบินดูบอลแดงเดือด “CHEER TO THE MAX TRIP : VOL.1” เพียงแค่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แล้วเป็นสมาชิก Monomax ที่สมัครแพ็กเกจ Monomax Standard ทั้งแบบรายเดือนจะได้สิทธิ์ลุ้น 1 สิทธิ์ และแบบรายปีจะได้สิทธิ์ลุ้น 12 สิทธิ์ และเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีระยะเวลาการร่วมสนุกลุ้นรางวัลตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2568 ซึ่งจะมีการ Live จับสลากประกาศผลผู้โชคดี 10 ท่าน ในวันที่ 2 กันยายน 2568 ผ่านทาง Facebook : MONOMAX Sport พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ Monomaxโดยผู้โชคดีจำนวน 10 ท่าน จะได้เดินทางร่วมทริปพิเศษแบบจัดเต็ม พร้อมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และตั๋วเข้าชมการแข่งขันในบิ๊กแมตช์ระดับตำนานแดงเดือด “ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ณ สนามแอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 (เดินทางระหว่างวันที่ 16-21ตุลาคม 2568)แฟนบอลที่ฝันอยากสัมผัสบรรยากาศ “ศึกแดงเดือด” แบบสด ๆ ที่สนามแอนฟิลด์ ห้ามพลาดโอกาสครั้งนี้! หากใครที่ยังไม่เป็นเป็นสมาชิก สามารถสมัครชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบเต็มแมกซ์! กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 รายเดือนเพียงแค่ 299 บาท และรายปีราคา 2,999 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 250 บาท) เท่านั้น!!! พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเป็นหนึ่งใน 10 ผู้โชคดี บินลัดฟ้าสู่ประเทศอังกฤษ พร้อมเชียร์ทีมรักแบบถึงใจใกล้ชิดติดขอบสนามกันไปเลย!!