อาส์คมี เอ็กซ์ พร้อมเปิดศึกตำนานแดงเดือด “Battle of the Reds Thailand 2024” พาสองนักเตะดาวดัง “ดไวท์ ยอร์ค” และ “เอมีล เฮสกีย์” ร่วมเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ก่อนยกทัพสองทีมลงฟาดแข้งกลางกรุงเทพฯ 9-13 ตุลาคม 2567

ผู้สร้างผลงานการจัดอีเวนท์ได้อย่างน่าประทับใจมาแล้วมากมาย จัดงานแถลงข่าว เตรียมพร้อมระเบิดความมันกับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษศึกแห่งตำนานแดงเดือดที่จะยกขบวนนักเตะแข้งทองผู้สร้างชื่อให้กับสองสโมสรฟุตบอลซึ่งได้รับการยกย่องมากที่สุดของอังกฤษและมาลงสนามฟาดแข้งให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้เชียร์ทีมที่รักและนักเตะในดวงใจอย่างใกล้ชิด ใจกลางกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9-13 ตุลาคม 2567โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน พร้อมจัดเต็มเซอร์ไพรส์มากมาย ไฮไลต์คือการปรากฏตัวของสองนักเตะดาวดัง “ดไวท์ ยอร์ค” ผู้เล่นระดับตำนานของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรด และ “เอมีล เฮสกีย์” ตำนานแข้งทองจาก ลิเวอร์พูล เรด ซึ่งเผยถึงความรู้สึกที่จะได้เปิดศึกครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทยกลางเดือนตุลาคมนี้ พร้อมโชว์ลีลาสุดยอดฝีเท้าให้ชมเป็นการเรียกน้ำย่อย อีกทั้งยังร่วม Meet & Greet กับเหล่าแฟนคลับอย่างใกล้ชิด ก่อนแจกลายเซ็นให้กับ Lucky Fan ผู้โชคดีเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษ นอกจากนี้ยังมีคนดัง แฟนพันธุ์แท้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาร่วมแชร์ความประทับใจในทีมรักและบอกเล่าถึงความตื่นเต้นที่จะได้เชียร์นักเตะในดวงใจ ร่วมกับ “นิหน่า-สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา” และ “เป๊ก-เปรมณัช สุวรรณานนท์” สองพิธีกร แฟนตัวยง ลิเวอร์พูล เรดทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ “แบทเทิล ออฟ เดอะ เรด ไทยแลนด์ 2024” (Battle of the Reds Thailand 2024) จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน ประชาสัมพันธ์สินค้าและของดีประจำท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละภูมิภาค โดยใช้กิจกรรมกีฬามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน รวมถึงสนับสนุนโครงการซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ในการนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศเชิงบวกในสายตาทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยประมาณการว่าจะมีแฟนบอลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนงานนี้แฟนบอลชาวไทยพลาดไม่ได้ “แบทเทิล ออฟ เดอะ เรด ไทยแลนด์ 2024” (Battle of the Reds Thailand 2024) ศึกแห่งตำนานแดงเดือดระหว่างสโมสร “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรด” และ “ลิเวอร์พูล เรด” จะระเบิดความมันใจกลางกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9-13 ตุลาคม 2567ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางFB : https://www.facebook.com/BattleofRedsALLSTARThailand2024/ IG : https://www.instagram.com/battleofredsallstarthailand/ Tiktok : whttps://www.tiktok.com/@battleofredsallstarthai ***********เกี่ยวกับ อาส์คมี เอ็กซ์บริษัท อาส์คมี เอ็กซ์ จำกัด (ASK ME X CO., LTD) ดำเนินกิจการด้านการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ทุกรูปแบบ โดยมีผลงานการจัดกิจกรรมอีเวนท์ขนาดใหญ่ในรูปแบบต่าง ๆ มาแล้วมากมาย อาทิ การจัดคอนเสิร์ตของศิลปินดัง ทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ รวมถึงงานดนตรี เทศกาลดนตรี การแสดงทัวร์คอนเสิร์ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมแฟนมีต และกิจกรรมซึ่งเป็นที่จดจำของผู้เข้าร่วมงานอีกมาก โดยล่าสุด เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล “แบทเทิลออฟเดอะเรด” (Battle of the Reds) ศึกแห่งตำนานแดงเดือดของผู้เล่นชื่อดังจาก สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรด และสโมสรลิเวอร์พูล เรด ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในประเทศไทยกลางเดือนตุลาคมนี้ ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “แบทเทิล ออฟ เดอะ เรดไทยแลนด์ 2024” (Battle of the Reds Thailand 2024)