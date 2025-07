“JAS-Monomax” จับมือ “BG Sports” แชร์สิทธิ์ถ่ายทอดสด “4 บิ๊กแมตซ์” ตลอดเดือนกรกฎาคม

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพ ร่วมด้วย บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ภายใต้แพลตฟอร์ม “Monomax” ที่ได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดสดหลักเป็นระยะเวลา 6 ฤดูกาลได้เปิดเผยถึงความร่วมมือกับ บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด หรือ “BG Sports” ในการแชร์สิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระดับโลก 4 บิ๊กแมตช์ ที่แฟนบอลทั่วโลกต่างรอคอย ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม “Monomax” ด้วยซึ่งถือเป็นการรวมพลังของพันธมิตรคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ที่พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดให้แก่แฟนบอลชาวไทย ได้ร่วมติดตามชมเกมคุณภาพจากทีมชั้นนำของยุโรปแบบครบถ้วน และยังเป็นการขยายฐานผู้ชมและเข้าถึงแฟนบอลกลุ่มใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์และดิจิทัลแพลตฟอร์มอีกด้วย แฟนบอลเตรียมตัวให้พร้อม กับ 4 แมตช์ระดับบิ๊กทีมที่ไม่ควรพลาดอาร์เซนอล vs. เอซี มิลาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2025 เวลา 18:30 น. ทาง Monomaxลิเวอร์พูล vs. เอซี มิลาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2025 เวลา 18:30 น. ทาง Monomaxอาร์เซนอล vs. นิวคาลเซิล ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2025 เวลา 18:30 น. ทาง Monomaxอาร์เซนอล vs. สเปอร์ส ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2025 เวลา 18:30 น. ทาง Monomax