JAS ร่วมมือ Lao Telecom ดูพรีเมียร์ลีก ตั้งเป้าสมาชิกสปป.ลาว มากกว่าครึ่งล้านราย

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ที่อาศัยอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะล่าสุด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการถ่ายทอดสด รีรันและไฮไลท์ ตลอด 6 ฤดูกาลตั้งแต่ 2025/26 ถึง 2030/31 ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับกลุ่มบริษัท Lao Telecommunication Public Company ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของสปป.ลาว ในการเป็นพันธมิตร Exclusive Strategic Partnership สำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (English Premier League - EPL) และการแข่งขัน เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ (Emirates FA Cup) ใน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นำโดย ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS , นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO, นิวัฒน์ เย็นกาย (Mr.Niwat Yenkai) Chief Commercial Officer of LTC Group, ธรแก้ว สีหาวงศ์ (Mr.Thonekeo Syhavong) Chief Executive Officer of TPLUS และ จันทะลา บุนนะผล (Mr.Chanthala Bounnaphol) Chief Commercial Officer of M money ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกัน ณ จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระยะยาว โดยภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Lao Telecommunication Public Company จะเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับผิดชอบในด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทุ่มงบประมาณในการโปรโมตแพ็กเกจดูบอลแบบรายเดือน ซึ่งจะเปิดตัวในราคาเริ่มต้นที่ 129 บาท หรือประมาณกว่า 86,500 กีบ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน) พร้อมโปรโมชั่นทดลองใช้งานฟรี 7 วัน รับชมผ่านแอปพลิเคชั่น Monomax เท่านั้น!!! เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และตั้งเป้าฐานสมาชิกผู้ใช้บริการใน สปป.ลาว มากกว่าครึ่งล้านราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์การรับชมฟุตบอลระดับโลก ให้เข้าถึงกลุ่มแฟนบอลพี่น้องชาวลาวได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด