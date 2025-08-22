“Better Weather” ปลุกพลังความมันส์! อุ่นเครื่องก่อนขึ้นเวที “Summer Sonic Bangkok 2025”

อีกหนึ่งศิลปินคุณภาพ “Better Weather” จากค่าย SPICYDISC (สไปร์ซซี่ ดิสก์) เตรียมสร้างปรากฏการณ์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลก Summer Sonic Bangkok 2025 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23–24 สิงหาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ ศิลปินไทย ที่ได้ขึ้นโชว์บนเวทีระดับอินเตอร์ พร้อมยกระดับบทเพลงไทยให้แฟน ๆ ชาวต่างประเทศได้สัมผัสและประทับใจไปพร้อมกับผู้ชมชาวไทย นับเป็นโอกาสทองที่สะท้อนศักยภาพของวงการดนตรีไทยสู่สายตาโลก
ก่อนถึงวันจริง “Better Weather” ได้อุ่นเครื่องความมันส์กับแฟน ๆแบบใกล้ชิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน SUMMER SONIC BANGKOK COUNTDOWN PARTY ณ Sherbet Club Bangkok เอกมัย เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เติมเต็มบรรยากาศสุดคึกคักและตอกย้ำความพร้อมก่อนขึ้นโชว์ใหญ่ที่จะสร้างสีสันบนเวทีระดับโลก
โดย Summer Sonic Bangkok 2025 เป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ขนทัพศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกมาเนรมิตประสบการณ์ทางดนตรีเต็มอิ่มตลอดสองวัน เช่น Black Eyed Peas, Alicia Keys, 21 Savage, Camila Cabello, Snow Man, Creepy Nuts รวมถึงศิลปินไทยอย่าง ลำไย ไหทองคำ,Jeff Satur, BUS และศิลปินดังอีกมากมาย ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนในวันที่23-24 สิงหาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1–3 เมืองทองธานี
ใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถกดกันได้ที่ www.ticketmelon.com/summersonicbkk/ssbkk25/
