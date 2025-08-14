“ธี่หยด” ร่วม “Halloween Horror Nights” ครั้งแรกหนังไทยสู่ธีมพาร์คหลอนโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - “M STUDIO” และ “ช่อง 3” ปักหมุดพันธมิตรระดับโลก “Universal Studios Singapore” เปิดตัว “บ้านผีสิงธี่หยด” ยกระดับหนังไทยสู่ Global Entertainment Experienceหลังจากความนิยมของแฟรนไชส์ “ธี่หยด” เมื่อรวมรายได้จากสองภาคก่อนหน้านี้ ที่สามารถสร้างรายได้ในประเทศกว่า 1,300 ล้านบาท พร้อมขายลิขสิทธิ์ในการฉายและจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ รวมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
ความสำเร็จของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ “ธี่หยด” กำลังยกระดับไปอีกขั้น เมื่อ M STUDIO และ ช่อง 3 ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจครั้งสำคัญกับ Resort World Sentosa Singapore และ Universal Studios Singapore เพื่อสร้าง “บ้านผีสิงธี่หยด” ในเทศกาล “Halloween Horror Nights ครั้งที่ 13” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผลงานภาพยนตร์ไทยได้รับเลือกให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักในธีมพาร์กระดับโลก เพื่อให้ผู้ชมสัมผัสประสบการณ์หลอนจากหนังไทยในรูปแบบ Immersive Experience เป็นครั้งแรกในต่างประเทศ
การร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทภาพยนตร์ “ธี่หยด 3” ภาคล่าสุดของแฟรนไชส์สุดสยองที่เตรียมเข้าฉายในไทย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 นี้ เพื่อขยายฐานแฟนคลับและสร้างแรงกระเพื่อมในวงการหนังผีระดับโลกมากยิ่งขึ้น โดย “บ้านผีสิงธี่หยด” จะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ณ Universal Studios Singapore
ความนิยมของแฟรนไชส์ “ธี่หยด” เมื่อรวมรายได้จากสองภาคก่อนหน้านี้ ที่สามารถสร้างรายได้ในประเทศกว่า 1,300 ล้านบาท พร้อมขายลิขสิทธิ์ในการฉายและจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ รวมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น กลุ่มประเทศอาเซียน, นิวซีแลนด์, แม็กซิโก, อเมริกา, บราซิล, ออสเตรเลีย, รัสเซีย และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก
ความร่วมมือครั้งนี้จึงนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำศักยภาพหนังไทยในเชิงรายได้และการเติบโตสู่ตลาดโลก ในขณะเดียวกัน Resort World Sentosa Singapore และ Universal Studios Singapore ที่ต้องการเสริมประสบการณ์บ้านผีสิงให้เข้าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้เล็งเห็นศักยภาพของ “ธี่หยด” ทั้งในด้านการเล่าเรื่อง ความโดดเด่นของวัฒนธรรมผีไทย จึงต้องการยกระดับความสยองขวัญในแบบที่แปลกใหม่แต่ทรงพลังร่วมกับทาง M STUDIO และ ช่อง 3
นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ธี่หยด กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ Resort World Sentosa Singapore และ Universal Studios Singapore ซึ่งเป็นผู้นำด้านความบันเทิงและสวนสนุกระดับโลก ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของภาพยนตร์ไทย และเลือก ‘ธี่หยด’ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บ้านผีสิงสุดพิเศษในเทศกาล Halloween Horror Nights ในปีนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หนังไทย ที่ได้ขึ้นแท่นบ้านผีสิงระดับโลก เป็นเครื่องยืนยันว่าวัฒนธรรม ความเชื่อ และจิตวิญญาณความกลัวแบบไทย สามารถเชื่อมโยงและสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชมจากหลากหลายชาติได้ ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับภาพยนตร์ธี่หยดภาคสามที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของหนังไทยในการเข้าสู่เวที Global Entertainment Experience และเป็นการผลักดัน Soft Power ไทย ผ่านภาพยนตร์ที่ทรงพลังและมีเอกลักษณ์ เราหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการขยายพื้นที่ของหนังไทยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สู่สายตาผู้ชมเอเชียและทั่วโลก”
มาร์คัม แกนนอน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบันเทิง รีสอร์ต เวิลด์ เซ็นโตซา เผย “เทศกาล Halloween Horror Nights ที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ จะไม่สมบูรณ์หากขาดความสยองขวัญในแบบเอเชีย และเราต้องการถ่ายทอดความกลัวและความเชื่อโชคลางของผู้คนในภูมิภาคนี้ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัส การร่วมมือกับ M STUDIO และภาพยนตร์ ธี่หยด เป็นการนำพลังของภาพยนตร์สยองขวัญไทยมาถ่ายทอดอย่างเต็มที่ ประสบการณ์ในปีนี้จะไม่เพียงทำให้ผู้ชมหวาดผวาเท่านั้น แต่ยังจะพาให้พวกเขาดื่มด่ำ กระตุ้นความรู้สึก และติดตรึงอยู่ในความทรงจำไปอีกยาวนาน แม้จะก้าวออกจากห้องสุดท้ายแล้วก็ตาม” (“It wouldn’t be Halloween Horror Nights at Universal Studios Singapore without Asian horror and we want to delve into guests’ fears and superstitions from this region. Our partnership with M STUDIO and Death Whisperer taps into the cinematic power of Thai horror,” said Markham Gannon, Senior Director of Entertainment at Resorts World Sentosa. “This year’s experiences will not only scare – they willimmerse, provoke and haunt long after guests exit the final room.”)
การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำความแข็งแรงของ “ธี่หยด” แต่ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนา Intellectual Property (IP) ไทย ที่ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมสู่แฟนหนังทั่วโลก