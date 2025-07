เปิดพิกัด “9 จังหวัดประเทศไทย” ที่เป็นโลเคชั่นถ่ายทำจนดังไกลทั่วโลก

ประเทศไทยไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นฉากหลังอันงดงามที่ดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์ระดับโลกมาถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายแนว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เปิดประตูต้อนรับกองถ่ายจากต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ซีรีส์ยอดนิยม ไปจนถึงมิวสิกวิดีโอชื่อดัง สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางภูมิประเทศ วัฒนธรรม และศักยภาพในการเป็น "โลเคชันเล่าเรื่องราวระดับโลก" ได้อย่างแท้จริง

ภาคเหนือ: มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและวัฒนธรรม

ภาคกลาง: จากราชบุรีสู่กรุงเทพฯ มหานครที่ไม่เคยหลับใหล



ภาคใต้: สวรรค์แห่งท้องทะเลและธรรมชาติอันตระการตา



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เปิดประตูสู่ประวัติศาสตร์และจินตนาการ

เป็นที่น่าภูมิใจเมื่อภาพยนตร์เรื่องดังหลายเรื่องได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอจนทำให้แต่ละจุดไทยดังไกลไปทั่วโลก จนหลายคนอยากมาเที่ยวตามรอยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดพิกัดโลเคชั่นในประเทศไทยที่ต่างชาติได้เลือกใช้เป็น “สตูดิโอระดับโลก” ถ่ายทำฉากต่างๆ เผยแพร่สู่สายตาคนทั่วโลก จนโด่งดังทำเอาหลายคนอยากมาเที่ยวตามรอย!โดยข้อมูลดังกล่าว ทางเฟซบุ๊กเพจ TFO Thailand Film Office ได้เรียบเรียงไว้ว่าซึ่งแต่ละสถานที่ทางเพจดังกล่าวได้เรียบเรียงแบ่งออกไปตามภูมิภาค โดยให้ข้อมูลไว้ว่า1.ได้รับเลือกให้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์จีนชื่อดังอย่าง "Lost in Thailand" (2012) ที่เล่าเรื่องราวการผจญภัยสุดป่วนในประเทศไทย สะท้อนถึงบรรยากาศเมืองเหนืออันเป็นเอกลักษณ์2.จังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงาม ได้รับเลือกเป็นฉากในภาพยนตร์แนวไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่อง "The Creator" (2023) ที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับฉากธรรมชาติอันสวยงาม สร้างโลกอนาคตที่น่าทึ่ง3.กลายเป็นสมรภูมิระห่ำในภาพยนตร์แอ็กชันสุดมันส์อย่าง "Extraction" (2020) ที่นำเสนอฉากต่อสู้สุดเข้มข้นจำลองอินเดียในประเทศไทย4.เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคัก เป็นอีกหนึ่งโลเคชันยอดนิยมที่ปรากฏในผลงานระดับโลกมากมาย อาทิ:•วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร: ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยอันโดดเด่นของวัดอรุณฯ ได้รับเลือกเป็นฉากโรแมนติกในซีรีส์เกาหลีชื่อดัง "King The Land" (2023)•ตลาดน้อย: ย่านเก่าแก่เปี่ยมเสน่ห์แห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากในซีรีส์อเมริกัน "S.W.A.T. Season 6" (2023)•ถนนเยาวราช: สีสันยามค่ำคืนและบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์แห่งนี้ ได้รับเลือกเป็นฉากถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง "Rockstar" ของ Lisa BLACKPINK (2024) ซึ่งสร้างกระแสไปทั่วโลก•สถานีรถไฟหัวลำโพง: สถานีรถไฟเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ปรากฏในซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่จาก Marvel Studios อย่าง "Ms. Marvel" (2022)5.จังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกเรื่องชายหาดและทะเลสวยงาม ได้รับเลือกให้เป็นฉากของภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ "Meg 2: The Trench" (2023) ที่นำเสนอความยิ่งใหญ่ของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์6.ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเกาะแก่งหินปูนและทะเลสีคราม เป็นอีกหนึ่งโลเคชันที่ได้รับความไว้วางใจจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ถึงสองเรื่อง ได้แก่ "Fast & Furious 9" (2021) ที่นำเสนอฉากแอ็กชันสุดระห่ำ และ "Jurassic World Rebirth" (2025) ภาคต่อของภาพยนตร์ไดโนเสาร์ในตำนาน7.จังหวัดทางภาคใต้ที่เปี่ยมด้วยวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นฉากถ่ายทำซีรีส์ดราม่าเรื่อง "The Sympathizer" (2024) ที่ร่วมสร้างโดย A24 และ HBO8.ที่ “เกาะสมุย” เกาะสวรรค์แห่งอ่าวไทย เป็นฉากหลังของซีรีส์ยอดนิยมจาก HBO อย่าง "The White Lotus Season 3" (2025) ซึ่งจะพาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศรีสอร์ตหรูหราพร้อมเรื่องราวสุดเข้มข้น9.จังหวัดในภาคอีสานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ถูกนำเสนอในภาพยนตร์มหากาพย์อย่าง "Alexander" (2004) ที่เล่าเรื่องราวของมหาราชอเล็กซานเดอร์มหาราช แม้จะเป็นฉากสมมุติ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้เข้ากับยุคสมัยหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ tfo.dot.go.th