PiXXiE ฉลองครบรอบ 5 ปี จัดคอนเสิร์ตใหญ่ชวนทุกคนสู่โลกเวทมนตร์อีกครั้ง ใน “PiXXiE Tales Concert : The Enchanted Ceremony” เปิดขายบัตรพร้อมกัน 5 ธันวาคมนี้

เตรียมพบกับการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 5 ปีของเกิร์ลกรุ๊ป PiXXiE สามควีนแห่ง PiXXiE Land พร้อมพาเหล่า PiXXeL (ชื่อแฟนคลับ) ก้าวเข้าสู่ประสบการณ์เหนือจินตนาการ กับเรื่องราวบทใหม่ที่กำลังจะถูกปลุกขึ้นอีกครั้ง!
หลังจากทั้ง 3 ควีนได้ประกาศข่าวดี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ณ SCBX Next Stage ชั้น 4 สยามพารากอน ก็ได้ต้อนรับเหล่าแฟนๆ ด้วยโชว์สดสุดพิเศษที่ไพเราะ อ่อนโยน และเต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหล สร้างความประทับใจตั้งแต่เปิดงาน ต่อด้วยการแถลงจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ การันตีความยิ่งใหญ่และเซอร์ไพรส์ที่มากกว่าครั้งก่อน ทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นกันอย่างมาก
ในคอนเสิร์ต “PiXXiE Tales Concert : The Enchanted Ceremony” คือบทใหม่ของหนังสือนิทาน ที่ต่อยอดมาจากคอนเซ็ปต์ครั้งก่อน พร้อมชวนทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีสุดตระการตา การแสดงที่ทุ่มเทสุดพลัง และโปรดักชันระดับเวทมนตร์เหนือจินตนาการ ที่จะพาคุณหลุดเข้าไปอีกมิติอย่างแท้จริง
และนี่ไม่ใช่เพียงคอนเสิร์ตที่มีแค่การร้องและเต้นเท่านั้น แต่คือเรื่องราวแห่งโลกเวทมนตร์ การเดินทาง และการเติบโตที่น่าอัศจรรย์ของทั้ง 3 สาว มาเบล พิมมา และอิงโกะ จากภูติจิ๋วตัวน้อย สู่บทบาทราชินีผู้ครอบครองมนตรา พร้อมสะกดทุกสายตาอีกครั้ง
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ที่จะสร้างตรึงตราใจให้กับคุณ เพราะพวกเธอ 3 สาว ยังมีเซอร์ไพร์สให้ได้เจออีก ในคอนเสิร์ตกับ Special Guest สุดพิเศษ ที่จะทำให้หัวใจแฟน ๆ เต้นแรงแบบหยุดไม่ได้
เตรียมตัวให้พร้อม วอร์มนิ้วให้ดี จับจองที่นั่งพร้อมกัน “PiXXiE Tales Concert : The Enchanted Ceremony” จัดแสดงวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี (IMPACT ARENA, MUANG THONG THANI) บัตรราคา 6,000 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท จำหน่ายบัตร วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง Eventpop หรือ https://www.eventpop.me เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Media : PiXXiE