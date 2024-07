รีจูรัน ประเทศไทย จัดงานใหญ่รวมตัวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการันตีความสำเร็จ

รีจูรัน ประเทศไทย จัดงาน Rejuran Enchanted Beauty a Fairytale Journeys - Rejuran Gala Dinner & Award Ceremony พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โดย บริษัท SW HEALTHCARE CO.,LTD ผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง จากประเทศในยุโรปและเอเชีย เพื่อจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล คลินิกและแพทย์ ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่ ยาวนานกว่า 20 ปี ภายใต้ปณิธาน “Best Quality is our Commitment” เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ REJURAN (รีจูรัน) ทุกชนิดเเต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย

Rejuran Thailand (รีจูรัน ประเทศไทย) ได้จัดงาน Rejuran Enchanted Beauty a Fairytale Journeys - Rejuran Gala Dinner & Award Ceremony งานเลี้ยงสุดพิเศษที่จัดขึ้นมาเพื่อการันตีความสำเร็จให้กับแพทย์ผู้เชียวชาญในการฉีด REJURAN (รีจูรัน) ผู้มากประสบการณ์แชร์เทคนิคให้กับแพทย์ผิวหนังในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อขอขอบคุณ คลินิกที่มียอดใช้ REJURAN (รีจูรัน) สูงสุดระดับประเทศ ได้เชิญ 20 คลินิกที่มียอดใช้ REJURAN (รีจูรัน) สูงสุดระดับประเทศ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

ภายในงานได้ประกอบไปด้วย 3 รางวัลใหญ่สูงสุดระดับประเทศ ดังนี้

1. รางวัล HONORABLE TRAINER & GLOBAL KOL AWARD 2024 และ Master trainer & KOL มอบให้กับแพทย์เชี่ยวชาญผู้มากประสบการณ์ ผู้แชร์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฉีด REJURAN ให้กับแพทย์ทั่วประเทศไทยและแพทย์ในต่างประเทศทั่วโลก อาทิ รศ.(พิเศษ) พญ.วิไล ธนสารอักษร (แพทย์ผิวหนัง) ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง การใช้เลเซอร์รักษาโรคผิวหนัง ศัลยกรรมเพื่อความงาม และปรับรูปหน้าด้วยสารเติมเต็ม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท, ดร.พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา เป็นศัลยแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญด้าน ผิวหนัง (เลเซอร์ผิวหนัง) มะเร็งผิวหนัง และศาสตร์การแพทย์ผสมผสานกว่า 25 ปี, ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำสาขาตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.พญ.ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช อาจารย์ประจำสาขาตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ. สว่าง อัมพรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ชะลอวัยและผิวพรรณ

2. รางวัล KOL AWARD 2024 จำนวน 12 รางวัล มอบให้กับแพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวหนังและช่วยแชร์ประสบการณ์ในการฉีด REJURAN ให้กับแพทย์ทั่วประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงการไม่หยุดพัฒนาในวงการแพทย์ผิวหนังในประเทศไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ วัฒนไกร, รศ.พญ.ปุณยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล, ผศ.พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะ, ศ.นพ วาสนภ วชิรมน, อ.พญ.นิธินา ยี่สิบแสน, พญ.อรุณี ทองอัครนิโรจน์, พญ.เจนจิรา ชัยชโลทรกุล, พญ.มานิกา นภารัตน์, พญ.อุไรรักษ์ ทรัพย์สาร, นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช, นพ.วนนน ปราศมณฑิล, อ.พญ.ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล

ปิดท้ายด้วย รางวัล Top 20 Prestigious Clinic จำนวน 20 รางวัล มอบให้กับ 20 คลินิกที่มียอดใช้ REJURAN (รีจูรัน) สูงสุดระดับประเทศ