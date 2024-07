“ENCHANTED FEST 2024” ฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลที่ทุกคนรอคอยร่วมประสบการณ์หลอนพร้อมศิลปินตัวท็อประดับประเทศ 31 ตุลาคมนี้

แค่ประกาศไลน์อัพศิลปินที่จะมางานก็ต้องร้องว้าว! เมื่อบริษัท Enchanted VIP (เอ็นแช้นเท็ด วีไอพี) นำทีมโดย ชาร์ล โรเบิร์ต Head Project Director ที่ตั้งใจจะทำให้ประเทศไทยได้มีงานฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่นี่ โดยรวมความสนุกไว้ในที่เดียว ทั้ง ขนศิลปินตัวท็อประดับประเทศ , เนรมิตฮอลล์ใหญ่ใจกลางเมืองเพื่อนำคุณเข้าสู่โลกแห่งความลี้ลับ ความอลังการของแสง สี เสียง ชวน สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในค่ำคืนฮาโลวีน รวมไปถึงการจัดเต็มของคอสตูมที่ทุกคนใส่กันมาได้อย่างไม่ยั้ง พร้อมกิจกรรมและรางวัลอีกมากมายภายในงาน นอกจากนี้ยังมีศิลปินรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ ที่จะทำให้เทศกาลฮาโลวีนปีนี้ของคุณจะไม่มีวันลืม ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมีงานฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลในสไตล์นี้ซึ่งรูปโปรโมตที่พาให้เหล่าแฟนคลับแทบละลายนั้น ศิลปินแต่ละคนล้วนแต่เป็นตัวแทนจากเฮ้าส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Jeff Satur (House of FIRE) นักล่าเเห่งรัตติกาล ผู้เต็มเปี่ยมด้วยพลังอันร้อนแรงและเป็นนิรันดร์ , NONT TANONT (House of FULL MOON) มหากาพย์กลายร่างในคืนพระจันทร์เต็มดวง , MILLI (House of WITCHERY) เเม่มดจอมซน พร้อมร่ายมนต์คําสาปปั่นประสาท , PIXXIE (House of ICE) ราชินีพรายนํ้าแข็ง ภูตสาวแห่งความเยือกเย็นและทรงเสน่ห์ , Timethai (House of DIVINE) นักเดินทางย้อนเวลาในดินเเดนเเห่งปริศนาสุดลึกลับ , D Gerrard (House of Shadow) ยมทูตร้ายผู้กุมชะตาเหล่าวิญญาณในเงามืด และ Young Ohm (House of Joker) บุรุษผู้มีรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความบ้าคลั่ง ปั่นป่วน