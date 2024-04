20th Century Studios ยกทัพวานรกลับมาอีกครั้งใน “Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานร” ภาคต่อของมหากาพย์ภาพยนตร์ที่ทั่วโลกรอคอย จากสตูดิโอผู้สร้าง Avatar: The Way of Water 9 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

หลังจุดชนวนความตื่นเต้นด้วยตัวอย่างและโปสเตอร์ภาคต่อของภาพยนตร์แนวแอคชัน ไซไฟ ฟอร์มยักษ์ไปก่อนหน้านี้ 20th Century Studios ก็ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ต้องรอนาน เตรียมระเบิดปรากฏการณ์ความสนุกลุ้นระทึกพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ 9 พฤษภาคมนี้คือมหากาพย์บทใหม่ของจักรวาล The Planet of the Apes แฟรนไชส์ภาพยนตร์ระดับตำนาน ภาคต่อของ Rise of the Planet of the Apes กำเนิดพิภพวานร, Dawn of the Planet of the Apes รุ่งอรุณแห่งอาณาจักรพิภพวานร และ War for the Planet of the Apes มหาสงครามพิภพวานร ที่ประทับใจแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกจนสร้างรายได้ถล่มทลายมาแล้วทุกภาค โดยภาคล่าสุดนี้กลับมาพร้อมความสนุกเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวในอีก 300 ปีต่อมา หลังจาก “ซีซาร์” พาเหล่าวานรแย่งชิงอำนาจจากมนุษย์และขึ้นเป็นใหญ่ในโลกใบนี้ ผ่านไปหลายเจเนอเรชั่นชื่อของซีซาร์กลายเป็นเพียงตำนานเล่าขาน เหล่าวานรได้สร้างวัฒนธรรมของตัวเองจนเกิดเป็นสังคมลิงกลุ่มต่างๆ ขณะที่มนุษย์เป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่ต้องหลบซ่อนอยู่ในมุมมืด ช่วงเวลานั้นทายาทผู้นำเผด็จการของเหล่าวานรได้พยายามสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และค้นหาร่องรอยของเทคโนโลยีที่มนุษย์เคยสร้างไว้เพื่อยึดครองโลก ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำสูงสุด ทว่ากลับมีวานรหนุ่มนอกรีตตั้งคำถามถึงอดีตทั้งหมดที่เคยได้เรียนรู้มาและตัดสินใจเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่าง ซึ่งจะกำหนดอนาคตระหว่างวานรและมนุษย์ โดยมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญ นำไปสู่มหากาพย์การต่อสู้และผจญภัยครั้งใหม่ที่รอให้แฟนภาพยนตร์ไปติดตามพร้อมกัน วันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ“Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานร” นำแสดงโดย โอเว่น ทีก (IT) เฟรยา อัลลัน (The Witcher) เควิน ดูแรนด์ (Locke & Key) ปีเตอร์ มาร์คอน (Shameless) และ วิลเลียม เอช. เมซี (Fargo) โดยได้ เวส บอลล์ จากภาพยนตร์ชุดไตรภาค The Maze Runner มาเป็นผู้กำกับ และได้ จอช ฟรีดแมน จากภาพยนตร์ War of the Worlds ริก แจฟฟา และอแมนดา ซิลเวอร์ จากภาพยนตร์ Avatar: The Way of Water รวมถึงแพทริค เอสัน จากภาพยนตร์ Preyมาแท็กทีมเขียนบท ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวการผจญภัยของตัวละครใหม่ทั้งหมด แต่ “Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานร” ก็ยังคงความเป็นจักรวาลพิภพวานรผ่านจิตวิญญาณของซีซาร์ หนึ่งในตัวละครเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกอย่างของเรื่องนอกจากนี้เพื่อทำให้เหล่าวานรมีชีวิตขึ้นมายังได้นำเทคโนโลยีอย่าง Performance Capture รวมถึงเทคโนโลยีการสร้างสรรค์งานภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในการเนรมิตความอลังการสมจริงให้กับภาพยนตร์ Avatar: The Way of Water มาสร้างความเสมือนจริงให้เหล่าวานรสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย ซึ่งการันตีได้ว่าผู้ชมจะได้รับอรรถรสจากการต่อสู้และการผจญภัยครั้งใหม่นี้อย่างเต็มอิ่มยิ่งขึ้นแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นแฟนของ The Planet of the Apes มาก่อนหรือไม่ก็ตามเตรียมเปิดประสบการณ์ความสนุกตื่นเต้นครั้งใหม่กับการผจญภัยและต่อสู้ระหว่างเหล่าวานร พร้อมลุ้นไปกับการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใน “Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานร” 9 พฤษภาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์โซเชียลมีเดีย:X: @20thCenturyTHInstagram: @20thCenturyStudiosTHFacebook: @20thCenturyStudiosTHYoutube: @20thCenturyStudiosTH