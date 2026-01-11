จากวันที่ร้องไห้ สู่วันที่ยิ้มได้อีกครั้ง “เอวา ปวรวรรณ” เปิดใจ 2025 ปีแห่งบาดแผล น้ำตา และการเติบโต…จากความเจ็บปวดสู่หัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิม

แม้ภาพลักษณ์ของคุณหนูหมื่นล้าน “เอวา ปวรวรรณ” จะเป็นรอยยิ้มสดใสและพลังบวกที่แฟน ๆ คุ้นเคยกันดี แต่เบื้องหลังปี 2025 กลับเป็นปีที่เธอต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ความสูญเสีย และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอย่างที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน
ล่าสุด เอวาได้โพสต์ข้อความเปิดใจส่งท้ายปี ผ่านโซเชียลมีเดีย เล่าถึงบทเรียนชีวิตที่เต็มไปด้วยน้ำตาและการเติบโต พร้อมยอมรับตรงไปตรงมาว่า ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาที่สุด แต่ก็เป็นปีที่สอนให้เธอเข้าใจคุณค่าของความสุขมากขึ้นเช่นกัน
https://www.instagram.com/reel/DTSaZFFj24W/?igsh=MTBrNzgza3I1cTFoMw==
@sunflowava จบปี 2025 แล้วค่ะ!! พอมองย้อนกลับไป ปีนี้เป็นปีที่หนูเจอทั้งความเจ็บปวด ความเศร้า และการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยค่ะ แต่รู้ไหมคะ มันสอนหนูสิ่งที่มีค่ามากๆ นั่นคือ พอความสุขมาถึง หนูจะรู้เลยว่ามันสวยงามแค่ไหน
ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ มีทั้งสุข มีทั้งเศร้า บางวันก็ยุ่งเหยิง บางวันก็ใจฟู อารมณ์ไม่เคยอยู่กับเราตลอดไป ทุกอย่างล้วนผ่านไปได้เสมอค่ะ เพราะงั้นขอให้โอบกอดทุกช่วงเวลาที่เรามีไว้ให้แน่น เพราะแค่ได้มีชีวิตอยู่ตอนนี้ ก็เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วค่ะ
หนูขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี 🌱 เรื่องร้ายๆ ทำให้หนูเห็นคุณค่าของช่วงเวลาดีๆ มากขึ้น และสอนให้หนูไม่ยึดติดเกินไป เพราะการยึดติดคือความทุกข์ และไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไป สิ่งเดียวที่อยู่กับเราจริงๆ คือหัวใจของเราเองค่ะ หัวใจที่ต้องอ่อนโยนแต่เข้มแข็ง พร้อมปกป้องตัวเอง และไม่ปล่อยให้โลกทำให้เรากลายเป็นคนใจร้าย 🕊️
หนูอยากให้ทุกคนลองคิดดู ถ้าหนูถามว่า วันนี้ปีที่แล้ว ทุกคนเคยร้องไห้เรื่องอะไร ส่วนใหญ่ก็คงจำไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ ?สุดท้ายทุกอย่างจะกลายเป็นแค่ความทรงจำ และไม่ว่าตอนนี้มันจะเจ็บแค่ไหน หนูสัญญาเลยค่ะ ว่าสักวันเราจะยิ้ม หัวเราะ และมองย้อนกลับไปด้วยหัวใจที่อบอุ่น
ตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้เจอกับปี 2026 ค่ะ
และหนูพร้อมรับทุกอย่าง ด้วยหัวใจที่แข็งแรง แต่ยังนุ่มนิ่มเหมือนเดิมค่ะ อิอิ ไอเลิฟยูบิ้กๆๆมัชชช ขอให้ทุกคนอยู่เติบโตไปกับดอกทานตะวันดอกนี้ไปนานๆนะคะ
โพสต์ดังกล่าวได้รับกำลังใจจากแฟนคลับอย่างล้นหลาม หลายคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง พร้อมส่งข้อความให้กำลังใจ และขอบคุณแอวาที่กล้าเปิดหัวใจ ถ่ายทอดความจริงของชีวิตที่ไม่ได้สวยงามตลอดเวลา แต่เต็มไปด้วยพลังในการลุกขึ้นยืนอีกครั้ง