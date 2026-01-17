“บอย โกสิยพงษ์” ร่วมกับ Sony Music Publishing Thailand ยกระดับการบริหารลิขสิทธิ์ดนตรีกรรมสู่มาตรฐานสากล

เปิดปี 2569 “บอย โกสิยพงษ์” ตอกย้ำความสำคัญของลิขสิทธิ์เพลงลงนามสัญญานักแต่งเพลงร่วมกับ Sony Music Publishing Thailand อย่างเป็นทางการยกระดับการบริหารลิขสิทธิ์ดนตรีกรรมสู่มาตรฐานสากล
“บอย โกสิยพงษ์” นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่ครองใจผู้ฟังมาอย่างยาวนาน ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญด้วยการลงนามในสัญญานักแต่งเพลง (เป็นเวลา 3 ปี) กับ บริษัท โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (Sony Music Publishing Thailand) เพื่อให้เป็นผู้ดูแลและบริหารลิขสิทธิ์ผลงานเพลงอย่างเป็นทางการ ตามขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อขยายโอกาสให้บทเพลงไทยและนักแต่งเพลงไทยเติบโตในระดับนานาชาติ
การตัดสินใจร่วมงานกับ Sony Music Publishing Thailand ในครั้งนี้ บอย โกสิยพงษ์เล็งเห็นถึงศักยภาพของ Sony Music Publishing ในฐานะผู้นำด้านการบริหารลิขสิทธิ์เพลงระดับโลก ด้วยเครือข่ายมากกว่า 50 สาขาทั่วโลก และคลังผลงานเพลงกว่า 5 ล้านเพลง จากศิลปินและนักแต่งเพลงชั้นนำ อาทิ Michael Jackson, The Beatles, Beyoncé, Lady Gaga, Olivia Rodrigo และ Ed Sheeran รวมถึงความร่วมมือกับค่ายเพลงชั้นนำในเอเชีย เช่น HYBE Corporation และ JYP Entertainment
ในยุคที่บทเพลงสามารถเข้าถึงผู้ฟังทั่วโลกได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ บทบาทของ Publisher ที่มีความเชี่ยวชาญและระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงในแง่ของการปกป้องลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านดนตรีกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องตลอดอายุลิขสิทธิ์
Sony Music Publishing มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย พร้อมแอปพลิเคชั่น “SCORE” ที่ช่วยให้นักแต่งเพลงสามารถตรวจสอบข้อมูลรายได้และการใช้งานลิขสิทธิ์ได้แบบเรียลไทม์ (Real-time Transparency) เพื่อให้ศิลปินและนักแต่งเพลงได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และสามารถมุ่งโฟกัสกับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีทีมงานมืออาชีพดูแลในส่วนของการบริหารลิขสิทธิ์อย่างรอบด้าน
บอย โกสิยพงษ์ กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “บทเพลงที่ผมเขียนมาตลอดหลายสิบปี เปรียบเสมือนลูก ๆ ของผมการได้มีผู้ดูแลที่เหมาะสมและไว้วางใจได้มาช่วยดูแลผลงานนี้ในด้านลิขสิทธิ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ ผมเชื่อมั่นในมาตรฐานสากลและความเชี่ยวชาญของ Sony Music Publishing ที่จะช่วยดูแลบทเพลงของผมให้สามารถเดินทางไปถึงผู้ฟังได้อย่างกว้างขวางและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ดนตรีกรรมอย่างเป็นระบบ และถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมดนตรีไทยในการยกระดับมาตรฐานการดูแลผลงานโดยมืออาชีพ ขณะที่ Sony Music Publishing Thailand ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่สนับสนุนศิลปินและนักแต่งเพลงอย่างครบวงจร เพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้ผลงานเพลงไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน