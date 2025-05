Sony Music Publishing เปิดตัวแรง! เพียงไตรมาสแรกคว้าค่ายเพลง ศิลปิน และนักแต่งเพลงกว่า 60 รายเข้าสังกัดเป็นที่เรียบร้อย

โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย (Sony Music Publishing Thailand) ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านการบริหารลิขสิทธิ์เพลงระดับโลก ด้วยการรวบรวมศิลปิน นักแต่งเพลง และค่ายเพลงหลากหลายแนวกว่า 60 รายเข้าร่วมสังกัดภายในไตรมาสแรกหลังเปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา อาทิ F.HERO, โป้ โยคีเพลย์บอย, ต้นหน ตันติเวชกุล, ก้อย - อรัชพร, ZENTYARB, Wonderframe, อุ๋มอิ๋ม - อัญรินทร์ รวมถึงโปรดิวเซอร์แถวหน้าอย่าง เอฟู - ณรงค์ศักดิ์, ก๊อป โปสการ์ด, โฟร์ - ประทีป, ปู๋ - ปิยวัฒน์, เชาว์ – ชวรัตน์, SpatChies, Mek Machina, Mayo James และ ทีม Vibe Jai Club (นำทีมโดย แจ๊ป – The Richman Toy กับ PHAT55) รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่อย่าง Z9, THAOWAN, BLVCKHEART, SMEW, P6ICK ตลอดจนศิลปินจาก Sony Music Entertainment อาทิ Varis, Ben Bizzy, _less, Olin Mattiblue นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรอย่างค่ายเพลงลูกทุ่งยักษ์ใหญ่อย่าง “ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” และ “เสียงสยาม” รวมถึงบริษัทผลิตแอนิเมชั่นระดับแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง T&B Media Global ก็ตบเท้าเข้าร่วม ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยขยายเครือข่ายการดูแลลิขสิทธิ์เพลงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมเพลงไทย พร้อมยกระดับในการให้บริการการดูแลจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามหลักมาตรฐานสากลโซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย ไม่เพียงเป็นผู้บริหารลิขสิทธิ์เพลงระดับโลก แต่ยังมุ่งสนับสนุนศิลปินและนักแต่งเพลงอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพจากกว่า 50 สาขาทั่วโลก คอยดูแลประสานงานและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มดิจิทัล, เพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์, โฆษณา รวมถึงรายการโทรทัศน์ บริษัทใช้ระบบจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เสถียร, โปร่งใส และทันสมัย มาพร้อมกับแอปพลิเคชั่น “SCORE” ที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตรวจสอบรายได้แบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับโลกของโซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง เพื่อเติบโตและก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างมั่นคงอีกทั้ง โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย มีบริการ Music Creative and A&R Service เพื่อค่ายเพลง บริษัทโฆษณา หรือศิลปินท่านใดสนใจอยากให้ทีมโปรดิวเซอร์ทั้งไทยและต่างประเทศช่วยผลิตเพลง หรือเสาะหาผลงานเพลงที่เหมาะสมกับตัวคุณก็สามารถให้บริการพิเศษเฉพาะได้เช่นกันโซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งให้กับค่ายเพลง ศิลปินและนักแต่งเพลงในทุกมิติ เพื่อให้เสียงเพลงและผลงานของพวกเขาได้ไปไกลและเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีทั่วโลก! สำหรับค่ายเพลง ศิลปิน นักแต่งเพลงที่สนใจ อยากรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact.th@sonymusicpub.com หรือติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sonymusicpub.com/