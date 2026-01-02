ร้านอาหาร บันเทิง 3 จังหวัดใต้ได้เฮ! บริษัทเก็บค่าลิขสิทธิ์ งดค่าต๋ง-ให้ส่วนลดพิเศษ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ขยายมาตรการงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงหรือมอบส่วนลดอัตราพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิง ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอดปี 69 เผยล่าสุดมีบริษัทเข้าร่วมแล้ว 15 ราย เตรียมเจรจารายที่เหลือเข้าร่วมเพิ่ม
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้หารือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เพื่อขยายความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด โดยในปีนี้บริษัทที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงยังคงขานรับนโยบายของกรมด้วยการงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง หรือจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในอัตราลดพิเศษ หรือมาตรการอื่นใดตามความเหมาะสม ต่อเนื่องอีก 1 ปี ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2569
โดยล่าสุดมีบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงยินดีให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการตามมาตรการดังกล่าวจำนวน 15 ราย ได้แก่ 1.บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 2.บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด 3.บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด 4.บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5.บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด 6.บริษัท มิวสิคัล ไรท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 7.บริษัท บริหารลิขสิทธิ์เพลง จำกัด 8.บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด 9.บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชั่น จำกัด 10.บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด 11.บริษัท คนเมืองเร็คคอร์ด 1999 จำกัด 12.บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13.บริษัท ยูโอเค พลัส จำกัด 14.บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด และ 15.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ โดยกรมอยู่ระหว่างประสานงานบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงรายอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อขยายความช่วยเหลือและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงตามมาตรการดังกล่าว จะต้องมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นสมาชิกของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงตามรายชื่อข้างต้น ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ขอให้ติดต่อบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงเพื่อทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก่อนรับสิทธิ์ตามมาตรการต่อไป
ทั้งนี้ ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ที่ประสงค์จะนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การแสดงดนตรีสด การแสดงคอนเสิร์ต หรือการเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศภายในร้าน จะต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงที่อยู่ในความดูแลของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงแต่ละแห่งได้ที่เว็บไซต์ https://copyright-song.ipthailand.go.th
ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเพลงแล้ว ควรตรวจสอบขอบเขตของสิทธิ์ที่ได้รับให้ชัดเจน เช่นการอนุญาตให้ใช้เพลงเพื่อเปิดในร้านอาหาร จะไม่ครอบคลุมถึงการบันทึกคลิปเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานลิขสิทธิ์เพลง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4630 ถึง 4 หรือสายด่วน 1368