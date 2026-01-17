คนดังร่วมงาน “Day Functions Night Fashion” มิกซ์แอนด์แมทช์กระเป๋าใบโปรด

สร้างปรากฏการณ์งาน "Day Functions Night Fashion" จิรทศ ถิรนุทธิ กรรมการผู้จัดการ Bangkok Bootery ชวนสัมผัสเสน่ห์เครื่องหนัง Exotic ภายใต้คอนเซปต์ "Ignite an Exotic Charisma" โดยมี หน่อง อรุโณชา, เจ็ง วิไลลักษณ์, ต่าย ชัชฎาภรณ์, น้ำหวาน กรรณาภรณ์, อั๋น อัครพรรฒ, ฮาน่า ลีวิส ร่วมงานที่ Central world
Bangkok Bootery (บางกอก บูทเทอรี่) แบรนด์เครื่องหนัง Exotic ชั้นนำระดับตำนาน เปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในงาน "Day Functions Night Fashion" ณ ศูนย์การค้า Central world เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความหลากหลายของกระเป๋าหนั Exotic ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจำวันช่วงกลางวัน ไปจนถึงความหรูหราโดดเด่นในยามค่ำคืน
ถ้าพูดถึงกระเป๋าหนังเอ็กโซติก (Exotic Skin) หลายคนอาจจะนึกถึงแค่งานเลี้ยงสังสรรค์สุดหรู หรือลุคที่ดูเป็นผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ในงาน “Day Functions Night Fashion” ที่จัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา Bangkok Bootery ได้ทำให้เราเห็นแล้วว่า “เสน่ห์ของเครื่องหนังไม่มีขีดจำกัด” จริงๆ
Ignite an exotic charisma: ปลดปล่อยเสน่ห์ อย่างมีตัวตน คือคีย์สำคัญของงาน ทีมงานได้ตั้งใจโชว์เคสวิธีการแมทช์กระเป๋าใบสวย ไม่ว่าจะเป็นหนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หรือหนังงู เข้ากับชุดต่างๆ ตั้งแต่ชุดสูททางการ ชุดเดรสสั้นสุดชิค ไปจนถึงลุคเท่ๆ ของคุณผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ว่ากระเป๋าหนึ่งใบสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ (Everywhere and Every occasion)
ภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้และแฟชั่นนิสต้าแถวหน้ามาร่วมชมโชว์เคสพิเศษการ Match กระเป๋ากับสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลาย เพื่อตอกย้ำว่าเครื่องหนังคุณภาพสูงสามารถผสมผสานเข้ากับตัวตนของทุกคนได้อย่างไร้ขีดจำกัด ภายใต้สโลแกนสำคัญ "Ignite an exotic charisma: ปลดปล่อยเสน่ห์ อย่างมีตัวตน" ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคอลเลกชันนี้