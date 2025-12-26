หลอนฮาสะท้านโรง! “ปอบดิ๊บดิบ” ปลุกตำนาน “ปอบหยิบ” ในรอบ 14 ปี ทัพดารา – อินฟลูฯ และทีมหมอนทองวิทยา ร่วมงานกาล่าเนืองแน่น

เป็นปรากฏการณ์ความฮาสยองส่งท้ายปี เมื่อ Pichet Productions ค่ายหนังน้องใหม่ไฟแรง ประกาศศักดา เขย่าวงการภาพยนตร์ไทยด้วยโปรเจกต์ที่ทุกคนรอคอย จัดงานกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “ปอบดิ๊บดิบ” ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ – สยองขวัญ – แอ็กชัน ที่สร้างความฮือฮาตั้งแต่ยังไม่เข้าฉาย ด้วยการดึงตัว “แม่หน่อย – ณัฐนี สิทธิสมาน” นักแสดงอาวุโสเจ้าของตำนาน “ปอบหยิบ” ที่ยังอยู่ในความทรงจำของคนไทย และเหล่าแฟน ๆ ที่เฝ้ารอคอยการให้กลับมาวาดลวดลายวิ่งลงตุ่มและหยิบตับสดๆ อีกครั้งในรอบ 14 ปี งานนี้การันตีว่าไม่ได้มาเล่นๆ แต่มาเพื่อทวงบัลลังก์ผีไทยสายฮาคืนอย่างสมศักดิ์ศรี
บรรยากาศงานกาล่าพรีเมียร์ เมื่อค่ำคืนวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ Sky Lobby เซ็นทรัลเวิลด์ โซนโรงภาพยนตร์ ชั้น 8 ถูกจัดให้กลายเป็นหมู่บ้านลึกลับชวนขนลุก มีทั้งดิสเพลย์สุดเอกลักษณ์ของหนังผีไทยอย่าง โอ่ง, ศาล และองค์ประกอบชวนหลอนที่พาผู้ร่วมงานให้ได้อินตั้งแต่ก้าวแรก พร้อมร่วมสร้างประสบการณ์ “ฮาสยอง” ก่อนเข้าโรงจริง และภายในงานไม่ได้มีเพียงแค่การเปิดตัวภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังถือเป็นงานรวมพลคนบันเทิงครั้งยิ่งใหญ่ นำโดย “ป๋าโก๋-พิเชษฐ ศรีราชา” ผู้กำกับและหัวเรือใหญ่ Pichet Productions พร้อมด้วยทัพนักแสดงนำไว้ครบทีม ไม่ว่าจะเป็น วรากร ศวัสกร, ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์, พูลภัทร อัตถปัญญาพล , อัศนัย เทศทะวงศ์, ราวรรณ โทนะหงษา , ถั่วแระ เชิญยิ้ม และอีกมากมาย
แต่ที่ทำเอาเสียงกรี๊ดดังสนั่นจนห้างแทบแตก ต้องยกให้เซอร์ไพรส์เด็ดกับทีมนักฟุตบอลโรงเรียนสุดฮอตแห่งยุค “หมอนทองวิทยา” ที่มาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญและตบเท้าเข้าร่วมงาน ทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่มาจับจองพื้นที่เกาะติดขอบงานกันแน่นเลยทีเดียว นอกจากนั้น ในบริเวณงานยังถูกเนรมิตให้เป็นรันเวย์ต้อนรับกองทัพศิลปิน ดารา เซเลบริตี้ และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับตัวท็อปของเมืองไทย อาทิเช่น ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง , คงกระพัน แสงสุริยะ , สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ , ฮาน่า ลีวิส , ปาณิชดา แสงสุวรรณ ที่มาร่วมแสดงความยินดีและท้าพิสูจน์ความหลอนกันอย่างคับคั่ง เรียกว่างานนี้รวม “ตัวตึง” ของวงการไว้เพียบ
สำหรับ “ปอบดิ๊บดิบ” เป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของ “ป๋าโก๋ – พิเชษฐ ศรีราชา” ผู้กำกับมือทองสายบู๊จากจอแก้ว ที่ขอกระโดดมาชิมลางจอเงินด้วยการผสมผสานแอกชันสุดมันเข้ากับความคลาสสิกของหนังผีตลกไทย ที่จะมาปลุกตำนานความสยองให้ตื่นขึ้น ท่ามกลางตัวละครสุดเพี้ยน และสัญลักษณ์อาถรรพ์สุดงงทั้งพระอุ้มหมาและชีอุ้มแมว ที่จะมาทำให้คุณหัวเราะจนท้องแข็ง
แล้วมาดูกันว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจ จะทำให้คุณขำจนกรามค้างหรือกลัวจนขนหัวลุก พร้อมกัน..!! วันที่ 31 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย เเละ สปป.ลาว
