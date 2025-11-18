“มิยา-โรเตอร์” ลูก “พีท ทองเจือ” ควงคู่คว้าแชมป์รถแข่งรายการดัง

พีท ทองเจือ และ เจ็ง วิไลลักษณ์ ปลื้มสุดๆ หลังลูกสาวและลูกชายคนเก่ง มิย่า และ โรเตอร์ ทองเจือ ควงคู่กันคว้าแชมป์แข่งรถรายการดัง ในศึก TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 ซึ่งถือเป็นสนามปิดฤดูกาล 2568 เมื่อวันที่ 15-16 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ “พีท” ได้โพสต์ภาพลูกสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชัน "P1 สุดมากกกกยูว์ บินกลับมารับแชมป์โดยเฉพาะ" ด้านภรรยาก็ได้โพสต์คลิปขณะลูกสาว-ลูกชาย ขึ้นโพเดียมรับรางวัล ระบุข้อความว่า "Double champ for today so proud of you guys หายเหนื่อยเลยกว่าจะบินมาได้ from runway to race track" ท่ามกลางแฟน ๆ และคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลาม
ในรายการดังกล่าว มิย่า ทองเจือ ซึ่งขับรถหมายเลข 198 ให้กับ TOYOTA Racing Star Team นำรถ YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral Fuel ใช้เชื้อเพลิง Carbon Neutral Fuel ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ขึ้นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์ไปครอง โดยนับเป็นแชมป์สนามแรกของเจ้าตัว
ขณะที่ โรเตอร์ ทองเจือ ขับรถหมายเลข 17 ให้ทีม Superclub Racing Team ซิวแชมป์รุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่สุดของรายการ