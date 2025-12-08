“น้ำหวาน กรรณาภรณ์” สวมชุดเจ้าสาว 43 ปี ของแม่ ถ่ายการ์ดแต่งงานสุดซึ้ง

สตอรี่น่ารักจนทำให้คนบันเทิง และแฟนคลับเข้าไปเมนต์ในอินสตาแกรมเป็นจำนวนมาก สำหรับ “น้ำหวาน กรรณาภรณ์ พวงทอง” ได้เผยภาพชุดวิวาห์ของคุณแม่ ที่ใช้แต่งงานกับคุณพ่อเมื่อ 43 ปีก่อนมาใส่ถ่ายการ์ดงานแต่งของตัวเอง ซึ่งแม้จะผ่านมานานถึง 43 ปีแล้ว แต่ชุดเจ้าสาวยังดูทันสมัยอยู่ไม่น้อย งานนี้อ่านแล้วยิ้มตาม แม่ของน้ำหวานเคยมีตำแหน่งเป็นถึงธิดาเกษตรกรอีกด้วย
“เมื่อชุดแต่งงานของแม่ที่แม่เก็บไว้ 43 ปี ที่ตัดโดยป้า (พี่สาวคนโตของพ่อ) ถูกลูกสาวนำมาใส่ถ่ายเพื่อทำเป็นการ์ดงานแต่ง โดยที่ไม่บอกให้แม่รู้มาก่อน พอการ์ดเสร็จแล้วก็เอาไปให้พ่อกับแม่ดู ทายกันอยู่พักนึง เพราะดอกไม้บังชุด
พอจำได้เท่านั้นแหละก็ยิ้มแก้มปริ มีการบอกเมื่อก่อนหุ่นแม่ก็ดีนะเนี่ย หวานใส่ได้พอดี แน่ล่ะ มีรางวัลการันตีเป็นถึง ‘ธิดาเกษตรกร’ แห่งกาญจนบุรีนี่จ๊ะ สำหรับหวานการ์ดนี้เป็นการ์ดที่เต็มไปด้วยความทรงจำมากมาย ชุดของแม่ที่ป้าตัดให้ เวลและถุงมือที่น้องซื้อไว้ให้ @mukkkku รูปที่ถ่ายโดยเพื่อนสนิท แต่งหน้าทำผมกันเอง เปลี่ยนชุดหอบชุดกันเอง ขับรถไปกันเอง โพสต์กันแข็งทื่อ เพื่อนก็บิวต์จนขำ แต่เป็นอะไรที่สนุกและมีความสุขมาก”
น้ำหวานถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2025 หลังคบหาดูใจกันมานาน และเตรียมเข้าพิธีวิวาห์เร็วๆ นี้