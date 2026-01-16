"รักชาติ" เต้นเปิดเพลงพรรค ชูนโยบายบันเทิงไทยไปปันเทิงโลก สร้าง Academy ฟรีปั้นเด็กไทยโกอินเตอร์

"รักชาติ" เต้นเปิดเพลงพรรค พร้อมโชว์นโยบาย บันเทิงไทยไปปันเทิงโลก ชูสร้าง Academy ฟรี เพื่อปั้นเด็กไทยให้โกอินเตอร์
วันที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 08:00 น.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทีมพรรครักชาติ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3, นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4, นายทัศนัย ทองมี รองหัวหน้าพรรค บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6, นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ เลขาธิการพรรค, นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 13 เบอร์ 9 และนางสาวชมกมล วงศ์ชุติโรจน์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 30 เบอร์ 13 รวมถึงผู้สมัคร สส.กทม.จากเขตอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรม "รักชาติเริ่มที่การรับฟัง" ณ สวนสาธารณะบางแคภิรมย์ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ นำเสนอนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย โดย หัวหน้าพรรค ได้นำโชว์ การเต้น ประกอบเพลงพรรค "รักชาติ 35" ซึ่งเพลงดังกล่าว ได้ปรับแต่งเนื้อร้อง และทำนองมาจาก เพลง "เชฟบ๊ะ" ของคุณฮาย อาภาพร นครสวรรค์ โดย คุณฮาย อาภาพร ได้เป็นผู้ขับร้องให้อีกด้วย
ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ ได้ออกมาเฉลยจากกรณีที่มีคนถามว่า เราเต้นทำไม? ต้องขอบคุณน้อง ๆ ที่ออกมาเต้น ผมได้เห็นหลาย ๆ คลิป วันนี้ อยากจะบอกคนรุ่นใหม่ และ ผู้ปกครองทุกท่านว่า พรรครักชาติเรามีนโยบาย ที่อยากสร้างบุตรหลานของท่าน หรือคนรุ่นใหม่ คนไทย เข้าสู่ อุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ไประดับโลกสร้างนักแสดงนักร้องดัง ๆ มีอินฟูเอนเซอร์ ดัง ๆ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยขายความเป็นไทยไประดับโลก
โดย รศ.ดร.เจตน์ โทณะวณิก กล่าวต่อว่า นโยบาย มีชื่อว่า บันเทิงไทยไปบันเทิงโลก โดยการจัดตั้งสำนักงานบันเทิงไทยสากลเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อเอาไปผนวกการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว การทุ่มงบจ้างต่างชาติหรือจัดอีเวนต์บันเทิงระยะสั้น ไม่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเสนอให้ตั้งหน่วยงานสนับสนุนบันเทิงไทยสู่สากล เน้นเฟ้นหาและพัฒนาทักษะคนไทยที่มีใจรัก ในวงการบันเทิง ให้มีชื่อเสียงในระดับโลก เมื่อ "คน" ดัง "ของ" จะขายได้ตามมา ไม่ว่าจะเป็น ผัดไทย, ต้มยำกุ้ง, ข้าว, ทุเรียน หรือแฟชั่นไทย จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้มหาศาล (จับข้าวให้เป็นทอง)
พร้อมย้ำว่างานบันเทิงไม่ใช่แค่การเต้นหรือการแสดง แต่คือ "ทรัพย์สินทางปัญญา" และ "การตลาด" ที่ทรงพลังที่สุดในการหาเงินเข้าประเทศและสร้างชาติขณะที่นาย ด้าน ฐิติพันธ์ เกยานนท์ รองเลขาธิการพรรค ได้กกล่าวมา ตนเองเคยเป็นนักร้องมาก่อน การจัดตั้งสำนักงานบันเทิงไทย สากลต้องให้คนที่อยู่ในวงการบันเทิง เข้ามาบริหาร ไม่ใช่ภาคราชการ เพราะเขาจะเข้าใจระบบงาน และไม่สามารถทำงานได้จริง สิ่งนี้จะทำให้เราใช้เงินน้อยลง แทนนที่เราจะใช้เงินไปกับการจัด โรดโชว์ อีเวนท์ ท่องเที่ยวไทย แต่่เอาคนที่เราสร้างขึ้นมา เป็นคนดังเป็นอินฟูเอนเซอร์ มาโปรโมตสินค้า โปรโมตแรเทศของเราอันนี้ใช้เงินไม่มากเหมือนอีเวนท์ซอฟพาว์เวอร์ ประหยัดงบประมาณปรเทศได้มาก
ส่วนนายทัศนัย ทองมี รองหัวหน้าพรรครักชาติ ระบุถึงบทบาทของพรรคว่า จะทำหน้าที่เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวก (Facilitator) เคลียร์เส้นทาง และเฝ้าดูการทำงาน มากกว่าจะเป็นผู้ลงมือสร้างคอนเทนต์เอง โดย "สำนักงานบันเทิงไทยสากล"
เป็นโครงสร้างการบริหารจัดการที่แตกต่าง ไม่ให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินงานโดยตรง แต่จะสร้างสถาบันขึ้นมาและดึง "คนทำงานจริง" หรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมบันเทิงเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อให้การผลักดันศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยไปสู่สากลเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ปัญหาการดำเนินงานที่ไม่ตรงจุดซึ่งอาจเกิดขึ้นจากระบบราชการเดิม
ด้านนายฐิติพัฒณ์ ได้เผยถึงวิสัยทัศน์ของพรรครักชาติ ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเยาวชนไทยที่มีความฝันอยากเข้าสู่วงการบันเทิง โดยจัดตั้ง "Academy" หรือ โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ให้ไประดับโลก สะท้อนปัญหาจากประสบการณ์ตรงในฐานะเด็กที่ตน เป็น ต่างจังหวัดที่เรียนจบนิเทศศาสตร์ โดยตอนเด็ก ระบุ ว่า ต้นทุนการเรียนทักษะพิเศษ (ร้องเพลง, เต้น, การแสดง) มีราคาสูงมาก เฉลี่ยชั่วโมงละ 1,500 - 3,000 บาท เพื่ออยากเข้าสู่วงการบันเทิง ทำให้เด็กจำนวนมากขาดโอกาส ซึ่งพรรครักชาติจะสนับสนุนด้วยการสร้าง Academy เพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและลดภาระค่าใช้จ่าย ให้เด็กไทยทุกคนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 ที่มีความฝันมาสอบเข้าโรงเรียนนี้เพื่อพัฒนาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงได้อย่างเต็มที่ สำหรับ นโยบาย บันเทิงไทย ไปบันเทิงโลก ของพรรครักชาติ มี 2.ส่วนที่สำคัญ คือ 1.การสร้างสำนักงานบันเทิงไทยสากล 2. การตั้งโรงเรียน Academy เพื่อฝึกฝนทักษะให้กับเด็ก เยาวชน เพื่อนำมาปั้นเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิง (ให้โอกาส เด็กทุกคนที่มีความสามรถ และมีความฝัน มาเดินในอาชีพ วงการบันเทิง )
ทั้งนี้ มีรายงานว่า หลังจบการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรืไม่เป็นรัฐบาล พรรครักชาติจะมีการเปิดโครงการ รับสมัครน้องๆที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมาคัดเลือก เข้าสู่academy เพื่อเรียนการแสดงและทางพรรค จะคัดเลือก น้องๆ เพื่อมาเป็นนักแสดงโดยพรรครักชาติจะผลิตซีรีส์ ปั้นนักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมด ภายใต้การดำเนินการของ พี่เล็กน้อย ณณิญา พรหมเงิน กรรมการบริหารพรรค ซึ่งคุณเล็กน้อย ก็คือ คนที่ปลุกปั้นคนในวงการบันเทิงหลายคน เคยเป็นมือขวา ของคุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ แห่งช่อง 3 และอดีตผู้บริหารฝ่ายละครช่อง 8 ที่ปั้นดารามาหลายคน และเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังละครชื่อดัง อย่างบุพเพสันนิวาส ด้วย