ม่วนจอยมาก! “น้ำหวาน กรรณาภรณ์” แต่งงานแล้ว แห่เจ้าสาวทางน้ำ นางเอกช่อง 7 ร่วมงานเพียบ

เป็นงานแต่งอีกงานที่ม่วนจอยสุดๆ สำหรับ “น้ำหวาน กรรณาภรณ์ พวงทอง” ถือฤกษ์ดีวันที่ 20 ธ.ค. เข้าพิธิวิวาห์กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจ หลังฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเดือนก.ค.ปี 68 ซึ่งบรรยากาศในงานอบอุ่น และน่ารัก โดยเฉพาะขบวนเจ้าสาวมาทางน้ำ แห่เจ้าสาวแบบใหม่แบบสับ เต้นยับกันจนเรือ ตั้งแต่เจ้าสาวยันญาติผู้ใหญ่ แต่ก็มีซีนซึ้งๆ ที่ทำเอาน้ำหวานน้ำตาแตก
ส่วนพิธีตอนค่ำ ทำเอาตื่นตาตื่นใจ เพราะเป็นงานที่รวมอดีตนางเอกช่อง 7 และนักแสดงช่อง 7 เอาไว้ที่นี่เพียบ ไม่ว่าจะเป็น นุ่น วรนุช, ยุ้ย จีรนันท์, พิ้งกี้ สาวิกา, เกรซ กาญจน์เกล้า, เบนซ์ ปุณยาพร, เจี๊ยบ ชมพูนุช, ต่าย ชัชฎาภรณ์ ฯลฯ บรรยากาศสนุกสนานสุดๆ