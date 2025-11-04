“กุญแจซอล” อดีตนางเอก เซอร์ไพรส์วงการ คลอดลูกชายคนที่ 5

“กุญแจซอล” อดีตนางเอกดัง ทำแฟนคลับอึ้ง ประกาศข่าวดีคลอดลูกชายคนที่ 5 ขึ้นแท่นคุณแม่ลูกดกเต็มตัว ชาวเน็ตแห่ทึ่ง มีลูกหัวปีท้ายปีสมัยนี้ยังมีอยู่จริง
แม้จะออกจากวงการไปแล้ว แต่แฟนๆ ก็ยังคงติดตามชีวิตของอดีตนางเอกช่อง 7 “กุญแจซอล ป่านทอทอง บุญทอง” อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องราวครอบครัว ที่เจ้าตัวดูมีความสุขกับสามีนักบิน และลูกๆ 4 คน
แต่ล่าสุดกุญแจซอลก็ทำให้แฟนๆ เซอร์ไพรส์ เพราะออกมาเผยข่าวดีผ่านอินสตาแกรม คลอดลูกชายที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ตั้งชื่อว่า “น้องแอโร ด.ช.แดนดิน เลิศพัฒนาไทย พร้อมแคปชั่นว่า “ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว ✨ ด.ช.แดนดิน เลิศพัฒนาไทย ชื่อเล่น น้องแอโร ครับ 🥰 คุณแม่ลูก5พร้อมเป็นแพนด้าแล้ววว🤣🤣🤣🤣🤣”
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันอึ้งและทึ่งว่าสมัยนี้ยังมีคนมีลูก 5 คนอีกหรือ อีกทั้งลูกๆ หัวปีท้ายปี อายุไล่เลี่ยกันทุกคน