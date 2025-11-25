“ยุ้ย จีรนันท์” แชร์ภาพคอนโดน้องสาวคนสนิท ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่พักฟรี

เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ที่ช่วยหาสถานที่ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ได้มาพักอาศัยชั่วคราว สำหรับ “ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม” โดยเจ้าตัวแชร์ภาพคอนโดน้องสาวคนสนิท เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม สำหรับคนที่ออกจากจุดน้ำท่วมแล้วไม่มีที่พัก หรือคนที่ช่วยชาวบ้าน แล้วไม่มีที่พักพิง สามารถมาพักที่คอนโดแห่งนี้ได้เลย
“ฝากแชร์ ประกาศ ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะ 🙏🏻📍
📍ถึงพี่น้อง หน่วยกู้ภัย ชาวหาดใหญ่ ใครออกมาจากจุดน้ำท่วมได้แล้วไม่มีที่พัก รวมถึงพี่ๆ น้องๆ ที่ช่วยชาวบ้าน ไม่มีจุดพักพิง หรือหน่วยงานไหนไม่มีจุดกลางของบริจาค มารวมที่ตรงนี้ได้นะคะ ‼️เป็นโครงการคอนโดน้องสาวที่สนิท ยินดีค่ะ ตรงจุดนี้น้ำยังไม่ท่วม
📍คอนโด The park residence hatyai(หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
📍เปิดห้องให้พักชั่วคราวกับผู้ประสบภัยทุกท่าน
📍เปิดห้องให้ทีมงานทุกหน่วยงานในที่ไปช่วย
📍เปิดพื้นที่ให้เป็นจุดกลางของหน่วยงานสำหรับสิ่งของรวมบริจาค
**ห้องเป็นห้องเปล่าอยู่นะคะ**
ติดต่ออินบ็อกซ์ มาทางน้ำ หรือเมนต์ใต้ภาพ
หรือเบอร์ติดต่อ
0866546266
0876363245
ขอบคุณค่ะ🙏🏻 #น้ำท่วมหาดใหญ่”
นอกจากนี้ ยุ้ยยังช่วยแชร์ภาพและข้อความที่ผู้ประสบภัยร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาด้วย