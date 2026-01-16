งานแถลงข่าวการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 16 ประจำปี 2569 “หลิว - นุ้ย - ท็อป - ตี๋ตี๋” ร่วมค้นหาสุดยอดเยาวชน

เพื่อสนองต่อพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคมภายใต้ชื่อกิจกรรมการประกวด “TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” รุ่นที่ 16 ประจำปี 2569 ขึ้น โดยให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือกระดับภาค
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดี และเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป ภาพของ TO BE NUMBER ONE IDOL จะให้ทั้งนัยแห่งการเลียนแบบและการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในอนาคต
จากการประกวดในปีที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนาตามแนวทางโครงการฯ ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่เด่นชัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความคิดที่มีต่อสาธารณะ การได้ช่วยเหลือผู้อื่น อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความเกื้อกูลกัน และรู้จักการวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มนี้ยังได้อุทิศตนเป็นกำลังสำคัญของโครงการร่วมดำเนินกิจกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ก่อให้เกิดกระแสเก่งและดี TO BE NUMBER ONE อย่างกว้างขวาง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2569
2.จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมในกลุ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็นคนเก่งและดี
3.จัดกิจกรรมให้กลุ่มสมาชิกรู้สึกและเข้าใจว่าสามารถเป็น IDOL ได้โดยไม่ต้องเป็นศิลปินดารา
4.สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มสมาชิกเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
5.สร้างเยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับ และมีคุณค่าต่อสังคม
ปี 2569 เป็นปีที่ 16 ของการจัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม โดยจะมีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ เกณฑ์การประกวดคือต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง 15 - 18 ปี เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีจิตอาสา มีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง การเต้น และมีบุคลิกภาพดี จากนั้นมีการเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ โดยมีกรรมการ อาทิ คุณท๊อป ดารณีนุช , คุณหลิว มนัสวีร์ , คุณชิน ชินวุฒ และกรรมการพิเศษแต่ละสัปดาห์ และสุดท้ายจะคัดเลือกสุดยอดเยาวชนจนเหลือ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 16 คน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน โดยมีครูใหญ่แห่งบ้านทูบีฯ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ พร้อมด้วยครูคนเก่ง นุ้ย เกศริน,หลิว มนัสวีร์ , ท็อป ดารณีนุช ร่วมพูดคุยบนเวที พร้อมรับชม Opening Show Teen Dancercise : ทีม Next Happen และสนุกสนานกับโชว์จากเยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOLรุ่นที่ 15 พร้อมชมโชว์พิเศษจากศิลปิน “ตี๋ตี๋ วง DEXX” T-POP สุดคิวท์ขวัญใจน้องๆ Gen Z ที่กำลังมาแรง โดยงานจัดขึ้น ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ภายใต้ชื่อรายการ TO BE NUMBER ONE IDOL 16 DAILY HI-LIGHT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 16.30 น เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2569
และจัดการประกวดประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม. ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 – 23.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เริ่มวันเสาร์ที่ 4 , 11 , 18 , 25 เมษายน 2569 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรและทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.00 – 23.00 น.