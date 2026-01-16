อีกราย “หลิว มนัสวี” เพื่อนรัก “ข้าวโพด” โดนโกงสูญเงิน 7 หลัก ปัดตอบเคสเดียวกับ “นานา” เผยบทเรียนรู้หน้าไม่รู้ใจ

อีกราย “หลิว มนัสวีร์” รับโดนโกงสูญเงิน 7 หลัก เผยนาทีช็อกเคียงข้าง “ข้าวโพด” ถูกหลอก 70 ล้าน ลั่นรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆ บทเรียนคัดกรองคน อยากได้เงินคืน อยากให้สำนึก
เป็นเพื่อนอีกคนที่สนิทสนมกับ “ข้าวโพด สมิทธินันท์” นอกจากเห็นความเครียดของเพื่อนที่โดนเพื่อนสนิทอย่าง “นานา ไรบีนา” หลอกเงิน 70 ล้าน แม้แต่ “หลิว มนัสวีร์ กฤตตานุกูล” ก็ออกมายอมรับว่าตนเองก็สูญเงิน 7 หลัก แต่ปัดตอบว่าเป็นเคสเดียวกับข้าวโพดเพื่อนรัก งานนี้เจ้าตัวเผยในงานแถลงข่าวการประกวด “TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” รุ่นที่ 16 ประจำปี 2569
“ก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดี ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จ อะไรที่มันไม่ดี มันค้างคาก็คงต้องทิ้งแต่บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไร ก็ให้ทุกอย่างมันสะสางไปได้ด้วยดี ขอให้มันได้ปีนี้”
โอดโดนโกงเงินไปแล้ว 7 หลัก แต่ไม่ขอพูดดีกว่า
“โดนไปแล้วค่ะ กับธุรกิจที่ทำอยู่เราทำด้วยกันมาหลายปีแล้วก็เลยไม่มีความกังวลอะไร เป็นแฟมิลี่ แต่ก็เข้าใจเพราะมันก็มีเคสแฟมิลี่เหมือนกันอย่างที่หลิวโดนก็รูปแบบนั้นแหละ ถามว่าเล่าได้ไหม ไม่พูดดีกว่า ปล่อยมันไป สำหรับหลิวก็โดนไปเยอะค่ะ ก็ 7 หลัก (เกี่ยวข้องเคสเดียวกับข้าวโพด?) ไม่ๆๆ ไม่พูดดีกว่า ขอไม่พูดดีกว่า”
ข้าวโพดทุกข์แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อ
“สิ่งที่ข้าวโพดโดน ก็รู้ตั้งแต่วันแรกเลย ก็อยู่ด้วยกัน ณ ตอนนั้น เราก็ทุกข์ เมื่อเพื่อนทุกข์เราก็ทุกข์ แต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อ จะทำยังไงได้ ก็หาเงินกันต่อไป ให้กฎหมายดูแลไป ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ตอนนั้นช็อกค่ะ หัวใจลงพื้นเลย ช็อก เขารักของเขามากเขารักจริงๆ ใครพูดอะไรก็คือเขาเชื่อมั่นมาก ใครเตือนใครอะไรเขาก็จะไม่ สำหรับเขาคนนี้คือที่สุด เขาเชื่อใจมาก ที่เราเห็นคือเขารักกันจริงๆ เขาคุยโทรศัพท์กันตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืน โพดอยู่กับพวกหลิว สักพักก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาแล้ว”
ให้กฎหมายจัดการ
“ก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ให้ทนายคุยกัน ถามว่าเขาเครียดไหม มันก็ต้องเครียดอยู่แล้ว มันไม่ใช่เงินหลักร้อยหลักพัน ค่าเทอมลูก 2 คนของโพดมันก็สูง มันเหมือนถูกตัดแข้งตัดขา ก็ต้องเริ่มเก็บเงินใหม่ ถ้ายังจะไปหวังตรงนั้น กว่ามันจะกลับมาก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ มันเป็นทุกคนแหละ ถ้าเงินเราถูกตัดไป เราจะทำยังไงเราจะจมอยู่ตรงนั้นเหรอ เราก็ต้องเริ่มเดิมใหม่ โพดเขาเป็นคนที่ชอบให้ตัวเองมีความสุข สำหรับหลิวโพดเป็นคนที่เข้มแข็งมาก หลิวไม่อยากกดดันเขา ยิ่งถามเยอะ ยิ่งพูดเยอะ ยิ่งทำให้เขาคิดเยอะมากขึ้น ถึงพยายามจะปล่อยวางอะไรพวกนี้มันก็จะต้องเข้ามาอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องปกติ โพดเขารู้อยู่แล้วว่าหลิวให้กำลังใจแบบไหน”
ไม่ได้คุยอีกฝ่ายแชร์ไอจีสตอรี่ “โอซา แวง”
“เรื่องค่าเทอม ยังไม่ได้คุยกัน แต่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละ มันต้องเป็นแบบนั้นไหม คือเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กัน”
ระวังตัวเอง เพราะรู้หน้าไม่รู้ใจ คัดกรองคนเข้ามาในชีวิต
“หลิวจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว ก็ต้องระวัง อะไรที่เราคิดว่ามั่นใจเกินร้อย คือมันไม่มีอะไรที่สามารถเชื่อใจได้ 100% สำหรับหลิวไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม มันก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างก็ต้องคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตเราด้วย ก็ถือว่าโชคดีที่รู้เร็วอยู่ ถ้าเกิดไปนานกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหน ก็ต้องขอบคุณจริงๆ อย่างโพดก็จะขอบคุณพระเจ้า หลิวก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลิว ถ้าไปนานกว่านี้ก็จะลึกไปกว่านี้อีก
ไม่ว่าจะใครก็ตามรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆ อันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะ ขนาดบางครอบครัวยังมีปัญหา ยิ่งเป็นคนอื่นก็ยิ่งยากที่จะเชื่อใจใครสักคนได้ สามีภรรยาก็ยังมีปัญหากันเลย เราก็ต้องเชื่อในตัวเราให้มากที่สุด”
อยากได้เงินคืน อยากให้รับผิดชอบ
“กรรมใครกรรมมัน อยากให้ได้เงินคืนกันทั้งหมด อยากให้ทางนั้นเขามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้กระทำไป ให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมันผิดแค่ไหน ตั้งใจคืน หรืออาจจะเคยทำผิดพลาดไปขอให้เขาตั้งใจชดใช้ น้อยบ้างมากบ้าง ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะคืน ที่จะชดใช้คืน คนอื่นเขาก็อาจจะเห็นในความตั้งใจจะคืนของคนๆ นั้น”
ปัดตอบแจ้งความ
“ขอไม่ตอบตรงนี้ดีกว่า (ใช่เคสเดียวกับที่เพื่อนๆ โดน?) ขอไม่ตอบ”