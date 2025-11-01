(คลิป)พ่อค้าลาดยาวปั้นฮาโลวีนปี 4 สุดหลอน ร่วมจุดเทียนถวายอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

นครสวรรค์ – พ่อค้าลาดยาวเปิดสนามฯฟิลกู๊ด หน้าวัดดัง จุดเทียนถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง พระแม่แห่งแผ่นดิน” จัดงานฮาโลวีน ครั้งที่ 4 ปั่นบรรยากาศสุดหลอนข้ามวันข้ามคืนถึงวันนี้(1 พ.ย.) ปลุกกระแสการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอีกทาง
สมาคมพ่อค้าแม่ค้าอำเภอลาดยาวได้จัดงาน “ลาดยาวฮาโลวีน ครั้งที่ 4” ขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามกีฬาฟีลกู๊ด (หน้าวัดประชานิมิตร) เพื่อสร้างความคึกคักด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชนได้มีรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมกิจกรรมบันเทิงหลากหลาย
ภายในงานมีกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ได้เปิดเวทีกิจกรรมแต่งผีสุดสร้างสรรค์ชิงรางวัล ทำให้บรรยากาศงานเต็มไปด้วยสีสันของการแต่งกายแฟนตาซีและตัวละครหลอนหลากรูปแบบ
รวมทั้งไฮไลต์อื่นๆ ได้แก่ บ้านผีสิงที่เปิดให้ร่วมสัมผัสความหลอนอย่างใกล้ชิดแบบเต็มเส้นทาง และการฉายหนังกลางแปลง 3 เรื่องติดต่อกัน ได้แก่ “โกยเถอะโยม”, “หลวงพี่กะอีปอบ” และ “ปิดฉากฮาโลวีน” เพื่อสร้างความบันเทิงให้ประชาชนทุกช่วงวัย นอกจากนี้ เยาวชนจากชมรม To Be Number One โรงเรียนลาดยาววิทยาคมยังได้ขึ้นเวทีแสดงโชว์สร้างสีสันให้กับงานด้วย
นายนเรศ สิทธิทูล นายกสมาคมพ่อค้าอำเภอลาดยาว เปิดเผยว่า งานฮาโลวีนครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมอำเภอลาดยาวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านการท่องเที่ยว อยากเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และต่างถิ่นร่วมแต่งผีเที่ยวงาน เพื่อร่วมสร้างความสนุกและเพิ่มสีสันให้เมือง รวมถึงร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยเพื่อรวมพลังแห่งความสามัคคีร่วมกัน
ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความคึกคัก เต็มไปด้วยรอยยิ้มและผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวงานตลอดทั้งวันและค่ำคืน.