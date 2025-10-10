ครบรอบ 110 ปี “ราชทัณฑ์ภิวัฒน์ สู่ศตวรรษที่ยั่งยืน”

MGR Online - ปลัด ยธ. พร้อม ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธีสถาปนาครบรอบ 110 ปี “ราชทัณฑ์ภิวัฒน์ สู่ศตวรรษที่ยั่งยืน” ย้ำเจตนารมณ์คืนผู้ก้าวพลาดสู่สังคม
วันนี้ (10 ต.ค.) ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2568 ครบรอบ 110 ปี (13 ต.ค.68) พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายสมบูรณ์ ศิลา รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้บริหารส่วนกลางกรมฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมราชทัณฑ์ 6 จุด พิธีพราหมณ์ เพื่อบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ตลอดจนบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการจัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แก่ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ ยังคงย้ำเจตนารมณ์ในด้านการพฤตินิสัยผู้ก้าวพลาดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและในวันนี้ พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 110 อย่างภาคภูมิ ด้วยภารกิจ การควบคุม และการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อยกระดับงานราชทัณฑ์สู่การควบคุมดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
โดยในปีที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับงานราชทัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การสรรค์สร้างภาพลักษณ์ผ่าน Soft Power สร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนัก ยอมรับและเห็นคุณค่าของผู้ต้องขังผ่านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข ไม่กระทำผิดซ้ำ เช่น สินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง การแข่งขันกีฬามวยไทย การทำงานสาธารณะประโยชน์ลอกท่อช่วยเหลือประชาชน
การพัฒนาและต่อยอดการศึกษา การฝึกวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ โดยกำหนดให้การอ่านหนังสือเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาเลื่อนชั้น ควบคู่กับการให้ความรู้ให้การศึกษา ส่งเสริมการสร้างคุณค่าในตัวเอง ยกระดับการฝึกวิชาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานเฉพาะทางตามมาตรฐานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถต่อยอดสู่การประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนหลังพ้นโทษ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในเรือนจำและสถานที่คุมขัง การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในเรือนจำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย ตลอดจนยกระดับไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และช่วยเหลือหลังพ้นโทษ ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครราชทัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบเรือนจำท่องเที่ยวการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักทัณฑวิทยา โดยการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ให้เป็นไปตาม หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักสิทธิมนุษยชนและ หลักทัณฑวิทยา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
นอกจากนี้ ยังมีการน้อมนำแนวพระราชดำริ ผ่านการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์
โดยในวันนี้ กรมราชทัณฑ์ ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ รวมถึงรางวัลเพื่อสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งประกอบไปด้วย รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระยมทองคำ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพะทำมะรง “ทอง” และเข็มพะทำมะรง “เงิน” รางวัลผู้คุมดีเด่น 2568 การประกวดมาตรฐานห้องสมุดเรือนจำ รางวัลประกวดเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใต้โครงการกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โครงการประกวดภาพวาดฝีมือผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รางวัลการประกวดความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (The Prison Talent Contest 2025) โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการมอบรางวัลตามนโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “รวมพลัง ขับเคลื่อน 8 มิติ ยก กำลังสอง สร้างคนดีคืน สังคม” รางวัลเรือนจำที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำสาธารณะ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระดับดีเยี่ยม
กรมราชทัณฑ์ ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยังคงมุ่งมั่น ยกระดับการบริหารงานราชทัณฑ์ให้ทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ในโอกาสครบรอบ 110 ปี เพื่อสานต่อภารกิจสำคัญในการควบคุม ดูแล แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเต็มกำลัง ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์ภิวัฒน์ สู่ศตวรรษที่ยั่งยืน” โดยกรมราชทัณฑ์ พร้อมยึดมั่นในเจตนารมณ์การ “ทำงานด้วยหัวใจ ทุ่มเท โปร่งใส” สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ควบคู่กับการสนับสนุนผู้พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า ลดการกระทำผิดซ้ำ และสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป