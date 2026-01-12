ไอคอนสยาม ชวนสัมผัสประสบการณ์ชีวิตเยาวชนไทย-จีน ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ฉายภาพความสำเร็จของนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัย HUST วันนี้ – 18 ม.ค. 69

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ((Huazhong University of Science and Technology: HUST) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของประเทศไทย และ ไอคอนสยาม เปิดตัว "นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน-ไทย" ในหัวข้อ " ตามรอยดิจิทัล : การเดินทาง 6 สัปดาห์ของฉันที่ HUST" นิทรรศการภาพถ่ายที่บันทึกช่วงเวลาและประสบการณ์อันน่าจดจำที่เยาวชนไทย 50 คนบันทึกไว้ด้วยสมาร์ทโฟน vivo ขณะเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงฤดูร้อน ODOS (ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศและโอกาส) ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน พร้อมทั้งแนะนำโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านโครงการ ODOS ที่ HUST โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2569 ณ Napalai Terrace ชั้น 7 ไอคอนสยาม
โดยพิธีเปิดนิทรรศการได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานสำคัญจากทั้งสองประเทศ ได้แก่ คุณหนี หยาง ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, ศาสตราจารย์เซี่ย เจิ้งเสวีย รองประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง, คุณหัสดินทร์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการสินทรัพย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), คุณเกา ลู่ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารผู้ใช้ บริษัทวีโว่, คุณสวภัทร์ โสภณวัฒนพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มงาน สื่อสารการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด คุณเหยา อีหมิง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีโว่ประเทศไทย รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการไทย มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ โครงการครั้งนี้ยังได้รับความสนับสนุนจากสมาคมการค้าเยาวชนไทย-ยูนนาน-หูเป่ย
ศาสตราจารย์เซี่ย เจิ้งเสวีย รองประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดเผยว่า HUST ประสบความสำเร็จในการจัด "ค่ายฤดูร้อน ODOS ประเทศไทย 2025" รุ่นแรก ร่วมกับ depa โดยในปี 2025 ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย HUST และ depa ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มให้เยาวชนไทยผู้มีความสามารถได้สัมผัสเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง นี่ไม่เพียงแต่เป็นโครงการศึกษาดูงาน แต่ยังเป็น "เมล็ดพันธุ์สีทอง" ในการร่วมมือด้านการศึกษาดิจิทัลระหว่างสองประเทศ โครงการนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เชิงวิชาการแก่เยาวชนไทย แต่ยังส่งเสริมความเข้าใจในเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์อันสดใสในมิตรภาพจีน-ไทย ความสำเร็จของค่ายฤดูร้อนและนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการร่วมมือระหว่าง HUST กับประเทศไทยในด้านการศึกษาดิจิทัล และเป็นพื้นฐานสำหรับความร่วมมือมากขึ้นในอนาคต "เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นเยาวชนไทยบันทึกเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ผ่านมุมมองและความกระตือรือร้นของพวกเขา"
นิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองประเทศผ่านมุมมองของเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล โครงการค่ายฤดูร้อน ODOS ปี 2025 คัดเลือกนักเรียนไทยรุ่นบุกเบิก 50 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ภายใต้หัวข้อ "ปัญญาประดิษฐ์และเมตาเวิร์ส" ภาพถ่ายที่พวกเขาส่งเข้าประกวด บันทึกช่วงเวลาต่างๆ จากการเรียนรู้ทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนจีนและไทย ชีวิตในมหาวิทยาลัย และความคิดเห็นต่อโครงการ โดยภาพทั้งหมดถ่ายด้วยสมาร์ทโฟน vivo
นอกจากผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมการศึกษารองรับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรับนักศึกษาต่างชาติ ของ HUST โครงการวิชาการพิเศษ และโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม “นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน-ไทย” เพื่อร่วมสัมผัสเรื่องราวอันน่าประทับใจของการเรียนรู้ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างจีนและไทย ณ Napalai Terrace ชั้น 7 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2569 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย