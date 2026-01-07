มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงกระชับสัมพันธ์การศึกษาไทย-จีน จัด “นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน-ไทย” ณ ไอคอนสยาม แสดงประสบการณ์จากค่าย ODOS ของเยาวชนไทยในจีน

กรุงเทพฯ - มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (Huazhong University of Science and Technology หรือ HUST) เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างจีนและไทย ด้วยการจัดนิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษ“Sino-Thai Youth Photography Exhibition”หรือ “นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน-ไทย” เพื่อต่อยอดความสำเร็จของความร่วมมือและเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ภายในงานจะนำเสนอผลงานภาพถ่ายสุดพิเศษด้วยกล้องสมาร์ทโฟน VIVO จากมุมมองของนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ ODOS Summer Camp หรือ โครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ “ค่ายแห่งโอกาสภาคฤดูร้อนในระดับนานาชาติ” ซึ่งบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตลอด 6 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัย HUST โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2025 ที่ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ ดร.จาง ย่งฮุย รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (Huazhong University of Science and Technology หรือHUST) เปิดเผยว่า “หลังจากที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยหรือ DEPA ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (HUST) ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการทุนการศึกษา ODOS Summer Camp โดยได้นำนักศึกษาไทยที่มีศักยภาพสูง 50 คน เข้าร่วมหลักสูตรภายใต้ธีม ‘ปัญญาประดิษฐ์และเมตาเวิร์ส’ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ที่มหาวิทยาลัย HUST เพื่อขยายผลและต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติ HUST จึงได้ร่วมมือกับ DEPA และ VIVO จัดงาน ‘นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน-ไทย’ ที่นำเสนอภาพถ่ายที่โดดเด่นของนักศึกษาไทยกลุ่มนี้ ภายใต้แนวคิด ‘Digital Footprint: My Six-Week Journey at HUST’ หรือ‘ตามรอยดิจิทัล: การเดินทาง 6 สัปดาห์ของฉันที่ HUST’”
ภาพถ่ายที่คัดเลือกมาจัดแสดงในงานนิทรรศการนี้ เป็นบันทึกประสบการณ์และการเรียนรู้ตลอด 6 สัปดาห์ของนักศึกษา ตั้งแต่กิจกรรมทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจีน-ไทย ไปจนถึงมุมมองต่อชีวิตหลังจากกลับมาประเทศไทย
นอกจากนี้ “นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน-ไทย” ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้รู้จักมหาวิทยาลัย HUST โดยเฉพาะจุดเด่นทางวิชาการและนโยบายการรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่อยู่ในโครงการระดับชาติ “Double First Class” ซึ่งมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยและสาขาวิชาของจีนให้มีมาตรฐานระดับโลก (world-class universities)
นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน-ไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-18 มกราคมที่จะถึงนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความสำเร็จของความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศในรูปแบบที่สร้างสรรค์และทันสมัย เหมาะสมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย และยังเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการ ODOS Summer Camp ของ DEPA ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยแบบให้เปล่าภายใต้แนวคิด “โครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ” ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย อายุ 16-20 ปี ที่สนใจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ได้เข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติและเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก
ภายในงานนิทรรศการยังนำเสนอความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย HUST ในการพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัย HUST ติดอันดับ Top 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม และวัฒนธรรมที่สำคัญ มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและร่มรื่น เหมาะกับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานและทำงานทั้งในจีนและต่างประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัย HUST จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ ODOS Summer Camp รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจีน
ผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างสองประเทศผ่าน “นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน-ไทย” ได้ ณ พื้นที่จัดแสดงบริเวณริเวอร์ พาร์ค (River Park) ลานกิจกรรมกลางแจ้งริมน้ำ ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2025 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจสู่ความร่วมมือทางการศึกษาจีน-ไทยในอนาคต