สร้างโอกาสการเรียนรู้นวัตกรรมสุดล้ำที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (HUST) กับโครงการ ทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนา

จากประเทศผู้ผลิตเชิงอุตสาหกรรม สู่มหาอำนาจด้านนวัตกรรม -- จีนกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะดินแดนแห่งเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกด้วย AI ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และนวัตกรรมล้ำสมัย ด้วยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระดับแนวหน้าของโลก มีมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นนำระดับนานาชาติ และระบบนิเวศนวัตกรรม “ห้องเรียน–ห้องแล็บ–โรงงาน–ตลาด” ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมจริง ทำให้จีนไม่เพียงเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี” แต่ยังเป็น “สนามทดลองนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก” สำหรับการบ่มเพาะทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ ให้กับนักศึกษาจากนานาประเทศเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีโลกในอนาคต
ความเชื่อมโยงระหว่าง HUST กับ โครงการ ODOS Summer Camp
โครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนา ODOS (Outstanding Development Opportunity Scholarship: ODOS) ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เป็นโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา และยกระดับศักยภาพเยาวชนไทยด้านวิชาการ เทคโนโลยี และภาวะผู้นำให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก โดยได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ จัด ODOS Summer Camp หลักสูตรระยะสั้น 6 สัปดาห์ ผ่านการให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย อายุ 16-20 ปี ที่สนใจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ และค่าเดินทาง คัดเลือกผู้เข้าร่วมโดยไม่ต้องทดสอบแข่งขันทางวิชาการ แต่ใช้วิธีทดสอบทักษะ ความตระหนักรู้ทางดิจิทัล และทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น และสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตของประเทศที่ร่วมเปิดรับนักเรียนนักศึกษาในโครงการนี้
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (HUST) กับโครงการ ODOS Summer Camp เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2568 นับเป็นรุ่นแรกของโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และใช้ชีวิตจริงในรั้วมหาวิทยาลัย HUST เป็นระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ หลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายเชิงเทคนิคเฉพาะทาง การฝึกปฏิบัติโครงการจริง การเรียนรู้วัฒนธรรมจีน การเยี่ยมชมสถานประกอบการชั้นนำ รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระหว่างไทย–จีนในระดับสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม
HUST ศูนย์กลางการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต นวัตกรรม และผู้ประกอบการรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (HUST) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่อยู่ในกลุ่ม Double First Class โครงการระดับชาติที่มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยในประเทศจีนก้าวสู่ระดับโลก โดดเด่นด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการเรียนการสอนและงานวิจัยในระดับสากล พร้อมบทบาทเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ ที่มีห้องปฏิบัติและศูนย์วิจัยขั้นสูง เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานจริง นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั่วโลก เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายวิชาชีพในระดับนานาชาติ
HUST มุ่งเน้นพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ผสานห้องเรียน งานวิจัย และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน จึงเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนที่ตอบโจทย์โลกอนาคต รวมทั้งเป็นจุดหมายการศึกษาที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ เสริมสร้างทักษะ และต่อยอดโอกาสในระดับโลกให้แก่นักศึกษาจากนานาประเทศที่มีเป้าหมายเดียวกัน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงถือเป็นแหล่งผลิตวิศวกรชั้นนำของจีน และปัจจุบันกำลังเปิดรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นวิศวกรจากทั่วโลกมาศึกษาที่ประเทศจีน
วิทยาเขตของ HUST ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสำคัญของจีน ได้รับการขนานนามว่าเป็น "มหาวิทยาลัยท่ามกลางป่าธรรมชาติ" ด้วยสภาพแวดล้อมทันสมัยและเอื้อต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการศึกษา
นิทรรศการภาพถ่าย “ร่องรอยดิจิทัล” ตอกย้ำสายสัมพันธ์ไทย-จีน
ในช่วง 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา HUST ได้รับนักศึกษาไทยที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ ODOS Summer Camp จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ธีม “ปัญญาประดิษฐ์และเมตาเวิร์ส” ในรั้วมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตเมืองอู่ฮั่น และเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาในเชิงรูปธรรม พร้อมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน HUST จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ VIVO จัด“นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน – ไทย” ภายใต้ธีม "Digital Footprint: My Six-Week Journey at HUST" หรือ “ตามรอยดิจิทัล: การเดินทาง 6สัปดาห์ของฉันที่ HUST” ในวันที่ 9 - 18 มกราคม 2569 ณ Napalai Terrace ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ภายในนิทรรศการ ประกอบด้วย
• ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดของนักศึกษาไทยกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นเสมือนบันทึกประสบการณ์และการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจีน – ไทย รวมถึงมุมมองชีวิตภายหลังสำเร็จโครงการและกลับสู่ประเทศไทย
• นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ จุดเด่นของหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนขั้นตอนและโอกาสในการสมัครทุนการศึกษา เพื่อเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลสำคัญสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจศึกษาต่อในระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (HUST)
• เช็กอินถ่ายภาพภายใต้แนวคิดอินเทอร์แอกทีฟ โดย VIVO ถ่ายทอดบรรยากาศสร้างสรรค์ผ่านสื่อและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม
โครงการ ODOS Summer Camp แม้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น แต่นับเป็นโอกาสอันทรงคุณค่าสำหรับ
เยาวชนไทยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมสู่เวทีการศึกษาและนวัตกรรมระดับนานาชาติ สอดคล้องกับพันธกิจความร่วมมือของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (HUST) ที่ต้องการให้นักเรียนไทยได้เปิดโลกเข้าถึงระบบการเรียนการสอน มาตรฐานทางวิชาการ และสภาพแวดล้อมด้านนวัตกรรมของ HUST อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับนานาชาติและสนับสนุนการสร้างบุคลากรคุณภาพด้านเทคโนโลยี