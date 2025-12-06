ไทยขนผู้เล่นเยาวชนทีมชาติดวลดาวรุ่งหัวกะทิจีน ศึกปิงปองสานสัมพันธ์ไทย-จีน ฉลอง 50 ปี

เปิดฉากแล้ว เทเบิลเทนนิสเยาวชน ชิงถ้วยมิตรภาพไทย–จีน 2568 ฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยขนผู้เล่นเยาวชนทีมชาติ ประจำปี 2568 ลงดวลกับ 25 ดาวรุ่งนักตบหัวกะทิของจีน อรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยการแข่งขันแมตช์นี้นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ทางการทูตร่วมกันแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่นักกีฬาของทั้ง 2 ประเทศจะได้ใช้เวทีนี้ในการพัฒนาฝีมือ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแข่งขัน เทเบิลเทนนิสเยาวชน ชิงถ้วยมิตรภาพไทย–จีน 2568 ฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ที่โรงเรียนนานาชาติ KIS Reignwood Park เมื่อ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมี จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย, วรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานบริหารเรนวูดกรุ๊ป และ จาง เวย ตัวแทนมูลนิธิวัฒนธรรมเรนวูด ปักกิ่ง รวมถึงนักกีฬาเยาวชนของทั้งสองประเทศ เข้าร่วม
บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากสุนทรพจน์จากผู้บริหารและผู้แทนของทั้ง 2 ประเทศ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล่นเทเบิลเทนนิสกับ จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ก่อน “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง นักกีฬาดีกรีโอลิมปิกทีมชาติไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 จะลงเล่นแมตช์กระชับมิตรกับ ฟ่าน ซื่อฉี นักกีฬาทีมชาติจีน ดีกรีแชมป์กีฬาแห่งชาติจีน อดีตมือ 36 ของโลก ไอทีทีเอฟ ก่อนจะมีการมอบโต๊ะปิงปองและอุปกรณ์จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนโครงการ "สุขภาพดีเพื่อชาติที่เข้มแข็ง"
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงถ้วยมิตรภาพไทย–จีน ประจำปี 2568 ถือกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทย–จีน ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งหนนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิวัฒนธรรมเรนวูดปักกิ่ง, สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย, Shaanxi Sports Group, มูลนิธิ เรนวูด (ประเทศไทย) และโรงเรียนนานาชาติ KIS Reignwood Park ซึ่งเป้าหมาย ก็เพื่อกันร่วมกันยกระดับการแข่งขันให้เป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนทั้ง 2 ประเทศ
“การจัดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 6-7 ธ.ค.นี้ ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทั้ง 2 ประเทศ โดยจีนมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากกว่า 600 คน จนเหลือเพียง 25 คนสุดยอดฝีมือ จากเมืองอู่ฮั่นและซีอาน เดินทางมาดวลกับ เยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2568 ในประเภททีมชาย ทีมหญิง ชายคู่ และหญิงคู่ ซึ่งนับเป็นการประชันกันของเยาวชนระดับหัวกะทิจากทั้งสองชาติ นอกจากนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม นิทรรศการภาพถ่าย “ประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนปิงปองไทย–จีน” และการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ก้าวสู่โอกาสใหม่ ๆ ผ่านกีฬาด้วย” นายอรรถกร ทิ้งท้าย