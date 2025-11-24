"อรรถกร" เร่งอพยพนักท่องเที่ยวจากหาดใหญ่ เติมอาหารให้เพียงพอ เตรียมสนามสำรองแข่งมวยซีเกมส์ ธ.ค.นี้

"อรรถกร" เร่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากหาดใหญ่ ย้ำเติมอาหารให้เพียงพอ เผยเตรียมสนามสำรองแข่งมวย ไม่ให้กระทบซีเกมส์เดือน ธ.ค.นี้
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 24 พ.ย.ที่ จ.นครปฐม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามดูแลการอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน จ.สงขลา และประสานสถานทูต สมาคมโรงแรมที่เกี่ยวข้อง ว่ามีนักท่องเที่ยวติดค้างที่ใดบ้าง เพื่อช่วยอพยพออกจากพื้นที่ รวมถึงประสานกับกรมชลประทาน นำรถใหญ่เข้าไปรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย ที่ต้องการย้ายออกมาจากเขตพื้นที่น้ำท่วม มาหาที่พักพิงที่อื่น และย้ำเรื่องของอาหารไม่ให้ขาด
นายอรรถกร กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่อง คือประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่ 9 - 20 ธ.ค.นี้ โดย จ.สงขลา เป็นหนึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัด สำหรับจัดการแข่งขัน โดยเฉพาะสนามจัดการแข่งขันมวยไทย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่ได้เตรียมสนามสำรองในพื้นที่อื่นใน จ.สงขลา ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนกีฬาอื่นยังสามารถบริหารจัดการได้ หลังจากที่น้ำลดลงแล้ว