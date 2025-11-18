"อรรถกร" ชี้ยูทูปเบอร์เต้นบนรถที่ญี่ปุ่นกระทบภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทย ถ้าเป็นไปได้อยากให้เที่ยวในประเทศมากกว่า

"อรรถกร" เผยยังไม่ได้ดูคลิปยูทูบเบอร์ดังถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น ยอมรับกระทบภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทย แต่ห้ามไม่ได้ วอนช่วยกันเคารพวัฒนธรรมต่างชาติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้เที่ยวในประเทศ
วันที่ 18 พ.ย.68 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกระแสวิจารณ์ยูทูบเบอร์ไทยรายหนึ่ง ทำคลิปถอดเสื้อผ้าเต้นที่ประเทศญี่ปุ่น จะกระทบกับภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวหรือไม่ ว่า มันก็คงกระทบ แต่ตนยังไม่เห็นคลิปดังกล่าว ซึ่งเราไม่สามารถห้ามได้ เพราะเป็นสิทธิ ที่ผ่านมาเราก็พยายามรณรงค์ โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ หากไปทำอะไรที่ไม่ถูกวัฒนธรรมหรือกฎระเบียบของเขา เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขอให้นักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศ ให้ช่วยๆ กัน เพราะทุกการกระทำที่เป็นเชิงลบ จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ แต่ถ้าเป็นไปได้ ตนก็อยากให้เที่ยวในประเทศมากกว่า
ส่วนจะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อไม่ให้เกิดการเหมารวมนักท่องเที่ยวไทยหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า เราก็พยามสื่อสารมาโดยตลอด