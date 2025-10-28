“อรรถกร” เมินเสียงวิจารณ์ ยันไทยพร้อมจัดซีเกมส์ ได้มาตรฐานสากล ยึดหลักความถูกต้องทำงาน

รมว.ท่องเที่ยวและการกีฬา มั่นใจไทยพร้อมจัดซีเกมส์ มาตรฐานสากล ย้ำ ทำงานยึดหลักความถูกต้อง ไม่หวั่นกระแสวิจารณ์
วันนี้ (28 ต.ค.) ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในประเทศไทย ว่า เชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพและมาตรฐานการจัดงานในระดับที่นานาชาติให้การยอมรับ เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง
นายอรรถกร กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะไม่ใช่การกำหนดหรือบังคับเอกชนโดยตรง แต่จะเป็นการขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนปรับตัวตามสถานการณ์ของบ้านเมือง ส่วนงานที่ภาครัฐให้การสนับสนุนจะต้องหารือร่วมกันภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม
“โดยเฉพาะงานที่ได้มีการตกลงหรือลงทุนไว้แล้ว รวมถึงกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งมีการจองล่วงหน้าไว้ เราจะพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางฝ่าย นายอรรถกร กล่าวว่า “ก็อาจจะไม่หวังดีมั้งครับ แต่ผมไม่ได้ทำงานตามกระแส ผมยึดถือความถูกต้องและความเหมาะสมเป็นหลัก”
พร้อมย้ำว่า ทุกการตัดสินใจของกระทรวงผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้ว อาจมีบางส่วนที่พอใจหรือไม่พอใจบ้าง แต่ยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความเข้าใจตรงกันตามนโยบายที่มอบหมายไว้
“ผมต้องขออภัยหากบางการตัดสินใจอาจไม่ถูกใจใคร แต่ทั้งหมดทำไปด้วยความตั้งใจเพื่อประโยชน์ของประเทศและนักท่องเที่ยว” นายอรรถกร กล่าวทิ้งท้าย