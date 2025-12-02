“พลอย-นอร์ตั้น” คู่หูแชมป์ปิงปองเยาวชนโลกกลับถึงไทย

สองนักปิงปองเยาวชนทีมชาติไทย “นอร์ตั้น” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ และ “พลอย” กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังไปสร้างชื่อกระฉ่อนวงการปิงปองโลกด้วยการสร้างประวัติศาสตร์ รวมพลังกันคว้าแชมป์คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 "ไอทีทีเอฟ เวิลด์ ยูธ แชมเปียนชิพส์ 2025" ที่เมืองคลูจ-นาโพคา ประเทศโรมาเนีย เมื่อวันที่ 29 พ.ย.69 เป็นผลงานที่ยังไม่เคยมีนักปิงปองไทยคู่ไหนทำได้มาก่อน โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ และครอบครัว ญาติ พี่น้อง แฟนคลับของสองเยาวชนไทยเดินทางไปรอต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่น ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา
“นอร์ตั้น” และ “พลอย” เปิดใจร่วมกัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ว่าดีใจและภูมิใจมากๆกับแชมป์เยาวชนโลก 2025 รุ่นยู-15 ประเภทคู่ผสม ซึ่งก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่ตนเองไม่ได้คาดคิดว่าจะทำได้ คิดแต่เพียงว่าไปครั้งนี้ จะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ การเข้ามาถึงรอบตัดเชือกได้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายแล้ว ซึ่งก็ทำให้เราทั้งคู่เล่นอย่างไม่กังวลและไม่กดดัน ก่อนจะคว้าแชมป์มาครองได้
“นอร์ตั้น” ยังปิดท้ายด้วยว่า หลังจากนี้ตนเองมีโปรแกรมลงแข่งขันในศึกซีเกมส์ 2025 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพและจัดแข่งขันที่เซ็นทรัล เวสเกต ซึ่งตนเองอยากเชิญชวนแฟนๆกีฬาชาวไทยมาชม เชียร์ และให้กำลังใจตนเองและนักกีฬาไทยกันเยอะๆ