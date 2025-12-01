เรนวูด กรุ๊ป เดินหน้าเต็มสูบหนุนกีฬาเยาวชนระดับนานาชาติ ชวนร่วมเชียร์เด็กไทยสู้ศึกปิงปองเยาวชนชิงถ้วยมิตรภาพไทย-จีน 2568 สานสัมพันธ์ 50 ปี ไทย-จีน วันที่ 6-7 ธ.ค.นี้

เรนวูด กรุ๊ป (Reignwood Group) และมูลนิธิเรนวูด (ประเทศไทย) เดินหน้าสนับสนุนเต็มกำลังในการพัฒนาด้านกีฬาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาลูกเด้งเช้าชมการแข่งขันและร่วมเชียร์เด็กไทยสู้ศึก “เทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงถ้วยมิตรภาพไทย-จีน 2568” (2025 Thailand–China Friendship Youth Table Tennis Championship) เฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในวันที่ 6-7 ธ.ค.นี้ ณ โรงยิมโรงเรียนนานาชาติ KIS (KIS International School Reignwood Park)
นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรนวูด กรุ๊ป กล่าวว่า เรนวูด กรุ๊ป (Reignwood Group) และมูลนิธิเรนวูด (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในผู้จัดและผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน “เทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงถ้วยมิตรภาพไทย-จีน 2568” (2025 Thailand–China Friendship Youth Table Tennis Championship) ในวาระเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และเป็นเวทีที่ต่อยอดสายสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศผ่านกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนบนพื้นที่ชุมชนคุณภาพของโครงการเรนวูด ปาร์ค (Reignwood Park) จ.ปทุมธานี
โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2568 ณ โรงยิมโรงเรียนนานาชาติ KIS (KIS International School Reignwood Park) ที่พร้อมรองรับการแข่งขันด้วยมาตรฐานสากล ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิวัฒนธรรมเรนวูด ปักกิ่ง, สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย (TTAT), กลุ่มกีฬาแห่งมณฑลซ่านซี (Shaanxi Sports Group) และโรงเรียนนานาชาติ KIS ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
ในปีนี้โครงการเรนวูด ปาร์ค ได้เตรียมต้อนรับนักกีฬาเยาวชนจากไทยและจีนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยทีมจีนได้เดินทางมาจากเมืองสำคัญอย่างอู่ฮั่นและซีอาน หลังคัดเยาวชนกว่า 600 คนจนเหลือเพียง 25 คนสุดท้าย
ขณะที่ฝ่ายไทยส่ง “ทีมเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2568” ลงสู่สนาม การแข่งขันจะถูกจัดขึ้น ณ โรงยิมมาตรฐานสากลของ KIS International School Reignwood Park ซึ่งให้การสนับสนุนทั้งด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน ทำให้เวทีนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติแล้ว ยังกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เปิดมุมมองและแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั้งสองชาติได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีไปพร้อมกัน
ในมุมมองของ เรนวูด ความสำเร็จของการแข่งขันในครั้งนี้นั้น สะท้อนคุณค่าของความร่วมมือที่ช่วยขับเคลื่อนพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม
นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรนวูด กรุ๊ป กล่าวอีกว่า เรนวูด กรุ๊ป และมูลนิธิฯ มีปณิธานแน่วแน่ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและเยาวชน การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะใช้กีฬาเป็นภาษาสากลในการเชื่อมโยงเยาวชนไทยและจีน
โดยครั้งนี้มีตัวแทนเยาวชนจากทั้ง 2 ประเทศ ประเทศละ 25 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้จะมีการแข่งขันแมตช์พิเศษระหว่าง “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง มือ 1 ประเทศไทย และมือ 34 ของโลกในปี 2024 กับ ฟ่าน ซื่อฉี แชมป์กีฬาแห่งชาติทีมหญิง และมือ 36 ของโลกในปี 2025
นอกจากการแข่งขันแล้วยังมีการจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เทเบิลเทนนิส ส่งต่อมิตรภาพ จับมือกันเพื่ออนาคต” ที่จะมีภาพกีฬาเทเบิลเทนนิส มิตรภาพไทย-จีน ย้อนหลังเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้เพลิดเพลินไปกับประวัติศาตร์
อีกทั้งมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่จะมอบโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิสจำนวน 10 ชุดให้แก่โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย ทางเราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ใช้พื้นที่โครงการเรนวูด ปาร์ค เป็นเวทีแห่งมิตรภาพที่ยั่งยืน สอดรับกับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI)” ที่สอดคล้องกับคำกล่าวของท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิง “ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เปิดกว้างด้านการกีฬาระดับเยาวชน” ที่เป็นแนวปฏิบัติเชิงรูปธรรมในการสร้างชุมชนไทย-จีนที่มีอนาคตร่วมกันอีกด้วย
ทั้งนี้ เรนวูดเชื่อว่าเยาวชนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ และกีฬาเป็นเวทีที่หล่อหลอมวินัย ความกล้าหาญ และความเคารพซึ่งกันและกันได้อย่างงดงาม การเปิดโครงการเรนวูด ปาร์ค เพื่อต้อนรับเยาวชนจากทั้งสองประเทศในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามขีดจำกัด และสัมผัสประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการเติบโตในอนาคต เรนวูดภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างมิตรภาพอันอบอุ่นและยั่งยืนระหว่างสองวัฒนธรรม พร้อมสะท้อนบทบาทของโครงการในฐานะแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่ผสานกีฬา การศึกษา และวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน
การแข่งขัน “เทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงถ้วยมิตรภาพไทย-จีน 2568” ยังเปิดประสบการณ์ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ผ่านนิทรรศการ “ประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนกีฬาปิงปองจีน-ไทย” ซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการแข่งขัน โดยนำเสนอเรื่องราวในมุมมองร่วมสมัยอย่างเข้าถึงง่าย พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดแบบ Real-time ผ่าน YouTube ของไทยและจีน ตลอดจนช่องทางออนไลน์ของ Reignwood Park, Reignwood Group และมูลนิธิ Reignwood เพื่อให้ผู้ชมจากทุกที่สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ได้อย่างเต็มอิ่ม