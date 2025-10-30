ผอ. สวทช./ ปธ. ANSO ชู AI ไทย 2570 เวทีโลก ย้ำความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน-ธรรมาภิบาล สู่เป้าหมาย SDGs

เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2568 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน - ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และประธาน The Alliance of International Science Organizations in the Belt and Road Region (ANSO) ได้เข้าร่วมและเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี ANSO General Conference 2025 ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Science & Innovation for a Sustainable Future)" โดยได้รับเกียรติจาก Prof. He Hongping รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) Prof. Chunli Bai ประธานผู้ก่อตั้ง ANSO และ Prof. Helena B. Nader ผู้อำนวยการ Brazilian Academy of Sciences และรองประธาน ANSO เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะประธาน ANSO ได้เน้นย้ำว่าโลกมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดย ANSO มีบทบาทในการขับเคลื่อน SDGs และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ การประชุมใหญ่ประจำปี ANSO General Conference 2025 ในครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน การพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์และธรรมาภิบาล และการสร้างขีดความสามารถและความร่วมมือด้าน STEM ในระดับอุดมศึกษา การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเชี่ยวชาญร่วมกันจะทำให้เกิดการวางรากฐานสำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "AI Development and Governance" ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570) พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Committee) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนําไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ. 2570” โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนหลักร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้แสดงตัวอย่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของไทยและการใช้งาน AI เพื่อรองรับบทบาทและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก AI ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต ซึ่งประเทศไทยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และพร้อมมุ่งมั่นให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
นอกจากนั้น ได้มีการเปิดตัวเครือข่ายวิจัยนานาชาติด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (International Research Network on AI Development and Governance) ของ ANSO อย่างเป็นทางการ เพื่อป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางปัญญาและสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยในปัจจุบัน โลกได้มีความคาดหวังอย่างมากต่อนักวิทยาศาสตร์และ AI ในการพัฒนาโลกและสังคมของเรา เนื่องจาก AI ได้มีบทบาทและผลกระทบในทุกด้านต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานเพื่อตอบโจทย์และรับใช้สังคมจะทำให้เกิดคุณค่าของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง โดย AI จะต้องเป็นเครื่องมือเสริมพลัง เป็นผู้ช่วยให้กับมนุษย์และสังคม ไม่ใช่เป็นผู้กำหนดทิศทางหรือควบคุมโดย AI
การประชุมใหญ่ประจำปี ANSO General Conference 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2568 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีสำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ และเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ UN SDGs ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นอกจาก สวทช. แล้ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้เข้าร่วมประชุมด้วย