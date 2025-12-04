ดราม่าพิธีเปิด-ปิดซีเกมส์ ผู้กำกับศิลป์โวยถูกยกเลิกงานกะทันหัน ด้าน รมว.ท่องเที่ยวฯ โต้ ไม่เคยรู้จักและไม่เคยมีการว่าจ้าง

หลังผู้ออกแบบพิธีเปิด-ปิดซีเกมส์ 2025 โพสต์แฉถูกเปลี่ยนทีมกะทันหัน หลังทุ่มเทนาน 7 เดือน ชี้ "ระบบเดิม" ทำลายความคิดสร้างสรรค์! แต่ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันไม่เคยมีการว่าจ้างหรือเซ็นสัญญาใด ๆ เนื่องจากเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง และงบพิธีเปิด-ปิด 450 ล้านบาท เพิ่งได้รับอนุมัติกลางเดือนตุลาคม ถาม ใครคือคนที่ผู้ออกแบบศิลป์อ้างว่าไปคุยด้วย
เกิดเป็นประเด็นร้อนในวงการอีเวนต์ระดับชาติ เมื่อ นายเรืองฤทธิ์ สันติสุข ผู้ออกแบบและผู้กำกับศิลป์ ได้ออกมาโพสต์เปิดเผยเบื้องหลังการทำงานเตรียมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่กินเวลานานกว่า 7 เดือน ก่อนจะถูกยกเลิกงานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ "ระบบเดิม" ที่เขาเชื่อว่าบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของประเทศ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกมากล่าวชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่าเรื่องนี้ทำให้ตนเองได้รับความเสียหายจากการถูกกล่าวหาโดยไม่มีโอกาสชี้แจง และยืนยันว่า ไม่เคยรู้จัก หรือเคยว่าจ้างบริษัทของนายเรืองฤทธิ์มาก่อน
นายอรรถกร กล่าวว่า ตนเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติวงเงินสำหรับการจัดการแข่งขันซีเกมส์ โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับพิธีเปิด-ปิด จำนวน 450 ล้านบาท (จากงบจัดงานทั้งหมด 2,055 ล้านบาท) ที่เพิ่งได้รับอนุมัติในช่วงกลางเดือนตุลาคม
"ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเซ็นสัญญาหรือทำสัญญาว่าจ้างใด ๆ ก่อนหน้านั้น"
นายอรรถกรกล่าว และท้าให้ผู้ออกแบบศิลป์ตอบให้ได้ว่า หากอ้างว่าทำงานเตรียมการมา 7 เดือนและมีการพูดคุยกับหน่วยงานรัฐจริง ไปพูดคุยกับใคร เพราะกระทรวงฯ ยังไม่เคยมีการตั้งทีมว่าจ้างหรือดำเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวอ้าง
รมว.ท่องเที่ยวฯ ยังยืนยันด้วยว่า ข้อกล่าวหาเรื่องที่จะถอนเงินค่าพิธีเปิดนั้น "ไม่เป็นความจริง" เพราะ ไม่เคยมีการทำสัญญาเกิดขึ้นแม้แต่ฉบับเดียวหำ