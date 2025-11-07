ขาสวยสร้างอาชีพ! คุณพ่อชาวจีนกลายเป็นนายแบบขา หลังมีขาเรียวยาวสวยอย่างกับผู้หญิง

เมื่อไม่นานมานี้ นายสี่ว์ คุณพ่อวัย 31 ปี จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ได้กลายเป็นไวรัลบนโซเชียล เพราะขาที่เรียวยาวตรงสวย ชนิดที่ผู้หญิงยังชิดซ้าย จนแบรนด์ต่างๆ เข้ามารุมขายขนมจีบ แห่จองตัวให้มาเป็นนายแบบกันอย่างไม่ขาดสาย
ตามรายงาน นายสี่ว์ สูง 177 เซนติเมตร หนัก 60 กิโลกรัม เขามักจะโพสต์คลิปวิดีโอที่เขาใส่ชุดผู้หญิง อวดเรียวขางามๆ ผ่านบัญชีโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 15,000 คน
โดยภรรยาของเขาคอยสนับสนุนไอเดียในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆ ทั้งยังคอยชื่นชมและช่วยดูแลบัญชีโต่วอินของเขาด้วย
“ผมมักบอกภรรยาเสมอ ว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าจะสามารถหาเลี้ยงชีพได้จากขาของตัวเอง!” นายสี่ว์กล่าว
แม้ชาวเน็ตบางคนจะกล่าวหาเขาว่าใช้ฟิลเตอร์ ทำให้ขาดูเรียวขึ้น แต่นายสี่ว์ก็ปฏิเสธและยืนกรานว่า ขาของเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว และเขาก็ไม่เคยไปออกกำลังกายเพื่อปั้นขาให้เรียวสวยแต่อย่างใด โดยคาดว่าขางามๆ นี้เป็นผลมาจากพันธุกรรมที่ได้รับมาจากแม่
นายสี่ว์บอกว่า เมื่อก่อนเวลามีใครชมว่าขาสวย เขาจะรู้สึกไม่สบายใจสักเท่าไหร่
“สมัยมัธยม เวลาคนอื่นชมขาของผม ผมมักจะคิดว่าพวกเขากำลังล้อเลียนผมอยู่” นายสี่ว์กล่าว
อย่างไรก็ตาม ความคิดของเขาก็เปลี่ยนไป หลังได้รับโอกาสให้เป็นนายแบบเฉพาะกิจในที่ทำงาน
เนื่องจากระหว่างทำงานเป็นนักออกแบบ 3 มิติในบริษัทโฆษณา บริษัทของเขาได้เซ็นสัญญากับแบรนด์ถุงน่องแบรนด์หนึ่ง และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างนางแบบ หัวหน้าเลยขอให้เขามาเป็นนายแบบให้แทน ซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาดีเกินคาดไปมาก เพราะขนาดลูกค้ายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าขาคู่ดังกล่าวเป็นขาของผู้ชาย
ต่อมา พอบริษัทล้มละลาย นายสี่ว์ก็ผันตัวมาเป็นพ่อบ้าน ดูแลลูกไปพร้อมๆ กับการทำคอนเทนต์ จนแบรนด์กางเกงเลกกิ้ง ถุงน่องและอื่นๆ ติดต่อเข้ามาขอร่วมงาน
นอกจากนี้ เขายังได้รับข้อเสนอจากแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิง ทว่าด้วยความสูงและโครงร่างช่วงบนที่ค่อนข้างกว้าง ทำให้มีเสื้อผ้าหลายแบบที่ดูไม่เหมาะกับเขาเท่าไหร่
หลังเรื่องราวของสี่ว์ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างรู้สึกอิจฉาที่เขามีขาเรียวยาว สวย พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ทำไมชายฉกรรจ์ถึงมีขาสวยได้ขนาดนี้ ขาฉันยังเรียวไม่ได้ขนาดนั้นเลย!” “ไม่ใช่แค่ขายาวและตรงเท่านั้น แต่บั้นท้ายของเขายังได้รูปอีกด้วย” และ "ฉันเพิ่งได้แรงบันดาลใจในการซื้อกระโปรงที่มีนายแบบเป็นผู้ชาย!"
31岁男子腿型修长被丝袜厂家求合作
ที่มา : Leggy Chinese dad gains online fame for slender limbs, catching the eye of legwear brands (SCMP)