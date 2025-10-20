ดราม่า "กระแต อาร์สยาม" เพจดังผ่า 3 ประเด็นร้อน สับการบริการ ชี้ ไม่ Secure Cabin ก่อนลง' ร้ายแรงที่สุด หากจริงลูกเรือเจอดีแน่

เพจ "First Class Hunter" ได้ออกมาวิเคราะห์ดราม่า "กระแต อาร์สยาม" โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ทั้งเรื่อง ของหาย/การลืมของ ที่มองว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้บ่อย หากสายการบินมีระบบจัดการที่ดีก็จะได้คืน, การไม่เสิร์ฟอาหาร ที่ชี้ว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นยากมากในชั้น First Class, และประเด็นที่ร้ายแรงที่สุดคือ การไม่ Secure Cabin/ไม่ปลุกผู้โดยสารก่อนเครื่องลง ทางเพจมองว่าประเด็นหลังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่ถ้าคุณกระแตตื่นตอนเครื่องแตะพื้นจริง ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก และตั้งคำถามถึงการทำงานของลูกเรือและ Purser ว่า ถ้าไม่ Secure Cabin แล้วจะ Confirm กัปตันได้อย่างไรว่าพร้อมลง พร้อมทิ้งท้ายว่าหากเหตุการณ์นี้เป็นจริง "EK ต้องเร่งสอบสวนกรณีนี้ให้เร็วที่สุด
จากกรณี “กระแต อาร์สยาม” แตร บุญยะเลี้ยง ทำคลิปร้องไห้ ทำตุ๊กตาสุดรักชื่อว่าน้องบู้บี้ ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่มีคุณค่าทางจิตใจ เป็นของที่คุณแม่ซื้อให้ อยู่ด้วยกันมานาน 22 ปี หายระหว่างนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส พร้อมตำหนิการบริการของพนักงานสายการบินที่ละเลยผู้โดยสารเรื่องความปลอดภัย ปล่อยให้นอนราบจนเครื่องถึงพื้นไม่มาปลุก ทำให้ตนไม่ได้เตรียมตัวเช็กของ ต้องรีบลงจากเครื่อง มีส่วนทำให้ลืมตุ๊กตา
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 ต.ค. เพจ "First Class Hunter" ออกมาโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าว วิเคราะห์ดราม่าเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบิน First Class ของสายการบินดัง โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ตามดราม่าหลายวัน ประเด็น First Class EK และคุณ KT จากที่ฟังคลิปซ้ำ + โพสต์ที่ออกมาย้ำประเด็นขอแบ่งเป็น 3 เรื่องละกัน
1. ลืมของ+ของหาย
2. การไม่เสิร์ฟอาหาร
3. ไม่ Secure cabin ก่อนแลนด์
ประเด็นที่ 2-3 ส่วนตัวมองว่าเกิดขึ้นยากมาก แต่ถ้าเป็นเรื่องจริง ลูกเรือซวยแน่ๆ ถ้าเป็นสายที่เคร่งคัดเช่น JAL คุณถูกเชิญออกแน่นอนหรือไม่ ... ก็ต้องละอายตัวเอง ชิงลาออกก่อน
แอดอยากชวนชาวเพจ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นนี้กันว่าใครเจอประสบการณ์อะไรบ้างมาเริ่มทีละประเด็น
1. ลืมของ + ของหาย
เป็นเรื่องปกติที่เกิดบ่อยส่วนตัวก็ลืมบ่อย ที่ชาร์ตโทรศัพท์ โน้ตบุ๊ค บางทีเอาออกจากกระเป๋าลาก แล้วลืมเก็บหรือซื้อของใน Duty Free ตอนลงลืมถุงช้อปปิ้งเพราะมัวแต่โฟกัส กระเป๋าตัง พาสปอร์ต โทรศัพท์คือชาวเรา ของมันเยอะจริงๆ +ที่นั่งก็มีช่องเก็บเยอะทั้งด้านซ้าย ขวา บนหัวดังนั้นเมื่อ ผดส ลงจากเครื่อง ลูกเรือจะตรวจเช็คอีกทีถ้าตรวจเร็วก็จะวิ่งตามมาให้ ลูกเรือบน FC/BC จำหน้า ผดส ได้อยู่แล้ว ล่าสุดบินEVA แล้วลืมถุงช้อปปิ้งลูกเรือวิ่งหน้าตั้งตามเอามาให้ต้องขอชื่อและเขียนชื่นชมถึงสายการบินหรือเมื่อต้นปี ลืมสายชาร์ตบน SQก็ได้คืนที่ Lost & Found ตอนก่อนนู้นลืมโน้ตบุ้คก็ได้คืนสรุป การลืมของเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดถ้าสายการบินมีระบบจัดการที่ดี เราจะได้คืนทุกครั้งแต่ ผดส ก็ควรตรวจสัมภาระของตัวเองให้รอบคอบ
กรณีของคุณ KT เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจซึ่งหาชิ้นอื่นมาทดแทนไม่ได้ ก็จะมีเรื่องอารมณ์/ความรู้สึกมาเกี่ยวข้อง และเธอย้ำว่า ที่ลืม เพราะรีบเก็บของ เนื่องจากเครื่องลงถึงพื้นแล้วเธอเพิ่งตื่น
2. ไม่เสิร์ฟอาหาร ทั้งที่ ผดส แจ้งไว้แล้วทุกครั้งที่บิน FC เราจะได้บริการพิเศษเสมอลูกเรือต้องจำ ผดส ที่ตัวเองรับผิดชอบได้
บน EK 380 มี First Class 12 ที่นั่ง ลูกเรือไม่ต่ำกว่า 4ลูกเรือที่รับผิดชอบคุณ KTและแฟน ต้องรับออเดอร์ เตรียมอาหาร และเสิร์ฟในช่วงที่ ผดส จะทานถ้าไม่เสิร์ฟ แล้วลูกเรือทำอะไรระหว่างไฟล์ท?เธอลืม ผดส เพราะที่นั่งมีประตูปิด แล้วเธอไม่เห็น?
ก็ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะเมื่อคุณ KT จะนอน เธอก็ต้องมาปูเตียงให้ เธอต้องรับรู้ถึงการมีอยู่ของ ผดส หรือเธอแอบไปงีบในห้องนอนลูกเรือ? ส่วนตัวไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกเรือทุกสาย รวมถึง EK ยังไงก็ต้องบริการต่อให้ ผดส หลับ ลูกเรือก็ต้องเดินตรวจ Cabinแอดหลับประจำ ตื่นมาก็จะเจอขนม เล็กๆ น้อยๆที่ลูกเรือวางไว้ และกว่าที่ลูกเรือจะเลื่อนตำแหน่งมาชั้น First Class ก็ต้องผ่านชั่วโมงบิน ผ่านการ Training มาหลายด่าน
3. ไม่ Secure cabin ก่อนแลนด์หรือกรณีนี้คือ ไม่ปลุก ผดส ก่อนเครื่องลงนี่คือประเด็นใหญ่ที่สุด และเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก
ถ้าเป็นจริง ตามที่คุณ KT กล่าวว่าเธอตื่น ตอนที่ล้อแตะถึงพื้นEK ต้องเร่งสอบสวนกรณีนี้ให้เร็วที่สุดส่วนตัวแอด มองว่าเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้
1. ลูกเรือ ถ้าไม่ Secure Cabin แล้วคุณทำอะไร?
2. ถ้าไม่ตรวจ Cabin แล้ว Confirm กัปตัน ได้ยังไงว่าพร้อมลง?
3. Purser หายไปไหน? ก่อนลงจะไม่เดินมาหา ผดส First Class หน่อยหรือ มาถามความพอใจ มาขอบคุณ ผดส ที่เลือกบินกับเรา
ถ้ากรณีที่ 3 เกิดขึ้นจริงแล้วแอดต้องแลนดิ้งด้วยท่านี้เธอเอ้ยยยย ดูไบ ลุกเป็นไฟ 🔥 แน่นอน!"