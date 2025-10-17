เซ็นทรัลหนุนพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อน “Bangkok Climate Action Week” สร้างอนาคตโลกที่ยั่งยืน

กลุ่มเซ็นทรัลตอกย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กร ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงาน “Bangkok Climate Action Week (BKKCAW)” – สัปดาห์แห่งการขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2568 โดยความร่วมมือของ Just Transitions Incubator (JUTI) และ กรุงเทพมหานคร (BMA) เพื่อระดมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคม สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่น่าอยู่และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ในปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเปิดพื้นที่กลางเมืองให้ผู้คนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Visualizing Climate Change” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นิทรรศการภาพถ่ายชุดพิเศษนี้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านมุมมองของช่างภาพจากไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ภายใต้การดำเนินงานของ NOOR Foundation (เนเธอร์แลนด์) และ Matca (เวียดนาม) โดยได้รับการสนับสนุนจาก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (ASEF)
ในโอกาสนี้ นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและชื่นชมบทบาทของกลุ่มเซ็นทรัลที่เปิดพื้นที่สำคัญของเมืองให้กับงานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพื้นที่จัดงานเสวนา “Shaping the Future of Food System: Road to World Food Forum Thailand Youth Chapter” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเวทีนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทั่วประเทศได้ร่วมกันกำหนดแนวทางอนาคตของระบบอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้เครือข่าย World Food Forum (WFF) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมพลังเยาวชนให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ
การเข้าร่วมสนับสนุนงาน Bangkok Climate Action Week ในครั้งนี้ สะท้อนถึงเจตจำนงของกลุ่มเซ็นทรัลในการใช้พลังของธุรกิจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการสร้างโลกที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัลเชื่อว่า ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแนวทาง แต่คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการดูแลโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป