‘สมัชชา อภัยสุวรรณ’ ถ่ายทอดแสงแห่งศรัทธา ของเทศกาล ‘ดิวาลี’ ผ่านเลนส์

มอบประสบการณ์ใหม่ช่วงเทศกาลดิวาลี กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร เปิดโอกาสให้ สมัชชา อภัยสุวรรณ ศิลปินและอดีตช่างภาพโฆษณา ผู้ผันตัวเองมาเป็นช่างภาพอิสระและ Street Photographer จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “At the Heart of Faith: A Portrait of Bangkok’s Indian Community” หรือ “ใจกลางแห่งศรัทธา: ภาพสะท้อนของชุมชนชาวอินเดียในกรุงเทพฯ” พาผู้ชมออกเดินทางผ่านฉากชีวิตที่เปี่ยมด้วยสีสัน ศรัทธา และความผูกพันอันแน่นแฟ้นของชาวอินเดียในภารตวรรษ จนถึงวิถีชีวิตของชาวอินเดีย ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่าน Little India ซึ่งทำให้ย่านพาหุรัด เปรียบเสมือนหมุดหมายสำคัญ แห่งพหุวัฒนธรรมใจกลางกรุงเทพฯ วันนี้-5 พ.ย. 68 (วันลอยกระทง และวันคล้ายวันประสูติของคุรุ นานัก สาหิบ องค์ปฐมบรมคุรุแห่งศาสนาซิกข์) ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ณ ย่านพาหุรัด
สมัชชาได้รวบรวมผลงานที่เคยสร้างความประทับใจ จากนิทรรศการภาพถ่าย “Connect จากภารตะสู่สยามประเทศ” ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week 2025) ที่บันทึกเรื่องราวและจิตวิญญาณของอินเดียอย่างลึกซึ้ง หลังจากที่เขาใช้เวลาในช่วงฤดูหนาวเมื่อหลายปีก่อน ออกเดินทางไปอินเดีย นำมาจัดแสดงร่วมกับภาพถ่ายชุดใหม่ ที่เขาออกเดินเท้าเพื่อเก็บบันทึกฉากชีวิตอันหลากหลายของชาวอินเดียในย่านพาหุรัด
ภาพถ่ายแต่ละภาพสะท้อนแก่นแท้ ของสิ่งที่เป็นดังตัวแทนแห่ง ‘ดิวาลี’ ได้อย่างงดงาม สมัชชาใช้เทคนิคการถ่ายภาพเฉพาะตัวที่เน้นการมองผ่านสีสัน องค์ประกอบ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น อีกทั้งภาพถ่ายของเขามักจะเล่นกับ ‘แสงและเงา’ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของดิวาลี เราจะได้เห็นภาพวิถีชีวิตยามเช้าของชาวอินเดีย แววตาที่เปี่ยมด้วยศรัทธา หรือรอยยิ้มอันสดใสของเด็กๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อาจดูยากลำบาก ภาพเหล่านี้สื่อถึง “แสงสว่างแห่งความหวัง” และ “ชัยชนะของจิตวิญญาณ” ซึ่งเป็นสารเดียวกับเทศกาลดิวาลี