xs
xsm
sm
md
lg

‘สมัชชา อภัยสุวรรณ’ ถ่ายทอดแสงแห่งศรัทธา ของเทศกาล ‘ดิวาลี’ ผ่านเลนส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มอบประสบการณ์ใหม่ช่วงเทศกาลดิวาลี กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร เปิดโอกาสให้ สมัชชา อภัยสุวรรณ ศิลปินและอดีตช่างภาพโฆษณา ผู้ผันตัวเองมาเป็นช่างภาพอิสระและ Street Photographer จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “At the Heart of Faith: A Portrait of Bangkok’s Indian Community” หรือ “ใจกลางแห่งศรัทธา: ภาพสะท้อนของชุมชนชาวอินเดียในกรุงเทพฯ” พาผู้ชมออกเดินทางผ่านฉากชีวิตที่เปี่ยมด้วยสีสัน ศรัทธา และความผูกพันอันแน่นแฟ้นของชาวอินเดียในภารตวรรษ จนถึงวิถีชีวิตของชาวอินเดีย ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่าน Little India ซึ่งทำให้ย่านพาหุรัด เปรียบเสมือนหมุดหมายสำคัญ แห่งพหุวัฒนธรรมใจกลางกรุงเทพฯ วันนี้-5 พ.ย. 68 (วันลอยกระทง และวันคล้ายวันประสูติของคุรุ นานัก สาหิบ องค์ปฐมบรมคุรุแห่งศาสนาซิกข์) ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ณ ย่านพาหุรัด


สมัชชาได้รวบรวมผลงานที่เคยสร้างความประทับใจ จากนิทรรศการภาพถ่าย “Connect จากภารตะสู่สยามประเทศ” ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week 2025) ที่บันทึกเรื่องราวและจิตวิญญาณของอินเดียอย่างลึกซึ้ง หลังจากที่เขาใช้เวลาในช่วงฤดูหนาวเมื่อหลายปีก่อน ออกเดินทางไปอินเดีย นำมาจัดแสดงร่วมกับภาพถ่ายชุดใหม่ ที่เขาออกเดินเท้าเพื่อเก็บบันทึกฉากชีวิตอันหลากหลายของชาวอินเดียในย่านพาหุรัด

ภาพถ่ายแต่ละภาพสะท้อนแก่นแท้ ของสิ่งที่เป็นดังตัวแทนแห่ง ‘ดิวาลี’ ได้อย่างงดงาม สมัชชาใช้เทคนิคการถ่ายภาพเฉพาะตัวที่เน้นการมองผ่านสีสัน องค์ประกอบ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น อีกทั้งภาพถ่ายของเขามักจะเล่นกับ ‘แสงและเงา’ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของดิวาลี เราจะได้เห็นภาพวิถีชีวิตยามเช้าของชาวอินเดีย แววตาที่เปี่ยมด้วยศรัทธา หรือรอยยิ้มอันสดใสของเด็กๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อาจดูยากลำบาก ภาพเหล่านี้สื่อถึง “แสงสว่างแห่งความหวัง” และ “ชัยชนะของจิตวิญญาณ” ซึ่งเป็นสารเดียวกับเทศกาลดิวาลี





















‘สมัชชา อภัยสุวรรณ’ ถ่ายทอดแสงแห่งศรัทธา ของเทศกาล ‘ดิวาลี’ ผ่านเลนส์
‘สมัชชา อภัยสุวรรณ’ ถ่ายทอดแสงแห่งศรัทธา ของเทศกาล ‘ดิวาลี’ ผ่านเลนส์
‘สมัชชา อภัยสุวรรณ’ ถ่ายทอดแสงแห่งศรัทธา ของเทศกาล ‘ดิวาลี’ ผ่านเลนส์
‘สมัชชา อภัยสุวรรณ’ ถ่ายทอดแสงแห่งศรัทธา ของเทศกาล ‘ดิวาลี’ ผ่านเลนส์
‘สมัชชา อภัยสุวรรณ’ ถ่ายทอดแสงแห่งศรัทธา ของเทศกาล ‘ดิวาลี’ ผ่านเลนส์
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น