“ฟอส” ตามหาเบาะแส “จูเนียร์” สู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงของ “บุ๊ค” !!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แทนคุณ” (ฟอส-จิรัชพงศ์) ไม่ยอมให้ “บทเพลง” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) ต้องตกอยู่ในอันตราย หลังจากพยายามตามหาเบาะแสการตายของ “ทันพบ” (จูเนียร์-ปณชัย) จนถูกทำร้ายร่างกาย โดยเหตุการณ์ดันเชื่อมโยงถึง “ตนุ” (เติ้ล-ตะวัน) ลูกน้องเก่าของ “คีตกานต์” (เกด-ธิญาดา) แม่ของบทเพลง ทำให้ทั้งคู่รีบนำรูป “ตนุ” ไปสอบถามกับ “ยายเกด” (ปุ๊-ปิยะมาศ) ทันที ซึ่งความจริงครั้งนี้อาจกลายเป็นกุญแจนำทางไปสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงของ “บทเพลง” ที่อาจเป็นคนที่ฆ่า “ทันพบ” ก็ได้ แล้วในความทรงจำหายที่ไปของ “บทเพลง” ซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่? ไปหาคำตอบพร้อมกัน!!

ติดตามชมซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets” ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง ONE31 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22.30 น. และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV









