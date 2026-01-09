“ฟอส” ตามหาเบาะแส “จูเนียร์” สู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงของ “บุ๊ค” !!

“แทนคุณ” (ฟอส-จิรัชพงศ์) ไม่ยอมให้ “บทเพลง” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) ต้องตกอยู่ในอันตราย หลังจากพยายามตามหาเบาะแสการตายของ “ทันพบ” (จูเนียร์-ปณชัย) จนถูกทำร้ายร่างกาย โดยเหตุการณ์ดันเชื่อมโยงถึง “ตนุ” (เติ้ล-ตะวัน) ลูกน้องเก่าของ “คีตกานต์” (เกด-ธิญาดา) แม่ของบทเพลง ทำให้ทั้งคู่รีบนำรูป “ตนุ” ไปสอบถามกับ “ยายเกด” (ปุ๊-ปิยะมาศ) ทันที ซึ่งความจริงครั้งนี้อาจกลายเป็นกุญแจนำทางไปสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงของ “บทเพลง” ที่อาจเป็นคนที่ฆ่า “ทันพบ” ก็ได้ แล้วในความทรงจำหายที่ไปของ “บทเพลง” ซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่? ไปหาคำตอบพร้อมกัน!!
